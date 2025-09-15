Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гравчиня збірної України з баскетболу 3х3 Космач наступний сезон проведе в Румунії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Гравчиня збірної України з баскетболу 3х3 Космач наступний сезон проведе в Румунії
Минулий сезон Вероніка Космач (ліворуч) пропустила через важку травму

Цього літа Вероніка Космач в складі національної збірної 3х3 зіграла на трьох етапах Жіночої серії 3х3

Українська атакуюча захисниця Вероніка Космач, гравчиня збірної України з баскетболу 3х3, наступний сезон проведе в складі румунського «Клужу-Напока». Офіційно сторони підписали контракт на сезон 2025/26, повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Минулий сезон Вероніка Космач пропустила через важку травму. До цього грала у Хорватії за Загреб.

Цього літа Вероніка Космач в складі національної збірної 3х3 зіграла на трьох етапах Жіночої серії 3х3.

«Клуж-Напока» окрім чемпіонату Румунії зіграє у кваліфікації Єврокубку проти сербської UZKK Student. Матчі пройдуть 18 та 25 вересня.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марченко допоміг черкасцям завоювати бронзові нагороди, здолавши в серії за третє місце БК «Рівне»
Один із ключових захисників «Черкаських Мавп» підписав новий контракт з клубом
28 серпня, 18:24
Вигравши два матчі на груповому етапі, українці гарантували собі перемогу в групі та вихід до фіналу стопу
Збірна України з баскетболу 3х3 U-21 виграла п’ятий стоп Ліги націй
28 серпня, 10:58
Наступну гру підопічні Віталія Чернія проведуть проти Швеції
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 програла Данії на чемпіонаті Європи
27 серпня, 17:41
Перший раунд європейської кваліфікації до ЧС-2027 пройде з 27 листопада 2025 року до 5 липня 2026 року
Кваліфікація чемпіонату світу з баскетболу: хто стоїть на шляху України
21 серпня, 14:23
Програвши лише одну з чотирьох чвертей, збірна України поступилась Болгарії на старті чемпіонату Європи
Жіноча кадетська збірна України з баскетболу програла стартовий матч чемпіонату Європи
21 серпня, 11:26
26-річний Тиртишник останні два сезони провів у Італії
Баскетболіст збірної України Тиртишник продовжить грати в Італії
20 серпня, 15:56
До матчу збірна України підходить, маючи дві перемоги в трьох матчах
Визначився склад збірної України з баскетболу на вирішальну гру пре-кваліфікації чемпіонату світу
20 серпня, 09:53
Українська команда потрапила до групи D
Жіноча збірна України U-16 на Євробаскеті: розклад матчів та формат змагань
18 серпня, 21:00
Минулого сезону Уро-Ніле (праворуч) була однією з лідерок «Ньону»
Гравчиня збірної України з баскетболу Уро-Ніле продовжить кар'єру у Швейцарії
18 серпня, 12:50

Новини

Українські тхеквондисти здобули шість нагород на турнірі у Німеччині
Українські тхеквондисти здобули шість нагород на турнірі у Німеччині
Головний тренер збірної Росії з баскетболу потрапив у базу «Миротворця»
Головний тренер збірної Росії з баскетболу потрапив у базу «Миротворця»
Двоє українців пробилися до фіналів чемпіонату світу з легкої атлетики
Двоє українців пробилися до фіналів чемпіонату світу з легкої атлетики
Гравчиня збірної України з баскетболу 3х3 Космач наступний сезон проведе в Румунії
Гравчиня збірної України з баскетболу 3х3 Космач наступний сезон проведе в Румунії
Запалює в Італії. 18-річний український форвард Попов забив гол у третій грі поспіль
Запалює в Італії. 18-річний український форвард Попов забив гол у третій грі поспіль
Збірна Німеччини виграла чемпіонат Європи з баскетболу
Збірна Німеччини виграла чемпіонат Європи з баскетболу

Новини

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua