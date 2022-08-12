Андрій Шевченко ніжно привітав дружину з днем народження (фото)

Андрій Шевченко і Крістен Пазік у шлюбі уже 18 років

Крістен Пазік виповнилося 44 роки

Легенда українського футболу Андрій Шевченко привітав свою дружину, американську модель Крістен Пазік з днем народження. Зворушливий допис про день народження дружини спортсмен розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«З Днем Народження, моя любове. Ми тебе дуже любимо», – написав Шевченко.

Спортсмен також прикріпив до допису селфі з коханою.

Додамо, Андрій Шевченко та Крістен Пазік перебувають у шлюбі уже 18 років. Сім’я виховує чотирьох синів – Джордана (29 жовтня 2004), Крістіана (13 листопада 2006), Олександра (1 жовтня 2012) та Райдера-Габріеля (6 квітня 2014) Шевченків.

Андрій Шевченко з дітьми

Нагадаємо, раніше український футболіст Андрій Шевченко написав зворушливий пост, у якому згадав спільні перемоги з Польщею у 2012 році та показав, як виглядає футбольна база на Харківщині після ракетного обстрілу з боку Росії.