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Андрій Шевченко ніжно привітав дружину з днем народження (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Андрій Шевченко ніжно привітав дружину з днем народження (фото)
Андрій Шевченко і Крістен Пазік у шлюбі уже 18 років
фото з відкритих джерел

Крістен Пазік виповнилося 44 роки

Легенда українського футболу Андрій Шевченко привітав свою дружину, американську модель Крістен Пазік з днем народження. Зворушливий допис про день народження дружини спортсмен розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«З Днем Народження, моя любове. Ми тебе дуже любимо», – написав Шевченко.

Спортсмен також прикріпив до допису селфі з коханою.

Андрій Шевченко ніжно привітав дружину з днем народження (фото) фото 1
Андрій Шевченко ніжно привітав дружину з днем народження (фото) фото 2

Додамо, Андрій Шевченко та Крістен Пазік перебувають у шлюбі уже 18 років. Сім’я виховує чотирьох синів – Джордана (29 жовтня 2004), Крістіана (13 листопада 2006), Олександра (1 жовтня 2012) та Райдера-Габріеля (6 квітня 2014) Шевченків.

Андрій Шевченко з дітьми
Андрій Шевченко з дітьми

Нагадаємо, раніше український футболіст Андрій Шевченко написав зворушливий пост, у якому згадав спільні перемоги з Польщею у 2012 році та показав, як виглядає футбольна база на Харківщині після ракетного обстрілу з боку Росії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко

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