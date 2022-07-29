Шевченко продекламував Шевченка (відео)

Андрій Шевченко обрав для декламації вірш «Якби ви знали, паничі...»

Футболіст Андрій Шевченко взяв участь у культурному проєкті

Футболіст Андрій Шевченко взяв участь у проєкті #VOICESOFNATION, спрямованому на промоцію української культури та підтримку нашої країни у світі. Для декламації він обрав поезію Тараса Шевченка «Якби ви знали, паничі...».

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Започаткували ініціативу Vogue UA разом із @TSUM.kyiv. У ній беруть участь українські артисти та зірки спорту. Вони декламують поезію або співають пісні.

Попередніми учасниками проєкту був гурт «Творчі», що вибрав для виконання пісню «Я піду в далекі гори» Володимира Івасюка.

Раніше легендарний нападник київського «Динамо» та збірної України Сергій Ребров заявив про необхідність всім українцям переходити на сіплкування державною мовою.

Також бронзовий призер Чемпіонату світу показав, як тренувався в окупованому селі (фото).