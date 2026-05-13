Помер найкращий в історії бомбардир титулованого французького клубу

фото: lequipe.fr

Найкращий бомбардир в історії французького футбольного клубу «Ліон» Фльорі Ді Налло помер у віці 83 років. Про це повідомила прессслужба команди, інформує «Главком».

Протягом усієї кар'єри Ді Налло, який виступав на позиції нападника, грав у чемпіонаті Франції. З 1960 по 1974 він грав за «Ліон», ставши найкращим бомбардиром в історії клубу. На його рахунку 222 голи у 494 матчах у різних турнірах.

Разом із командою він тричі виграв Кубок Франції (1964, 1967, 1973 роки) та одного разу завоював суперкубок країни (1973 роки).

За збірну Франції Ді Налло зіграв 10 матчів, у яких забив 8 м'ячів.

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).

