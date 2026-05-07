«Маємо мрію дістатися фіналу». Туран оцінив шанси «Шахтаря» пройти «Крістал Пелас»

Святослав Василик
Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій УЄФА з «Крістал Пелас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «Шахтаря».

Що сказав Туран

«На нас очікує непроста гра. Буде дуже складно пройти до фіналу з тієї позиції, де ми опинилися після першого матчу. Утім, якщо є віра та надія, маємо йти за ними. У нас дуже сильний суперник, який грає за своєю системою, має чудового тренера. Я раніше казав, що задоволений рівнем гри, який ми продемонстрували в першому поєдинку, а зараз працюватимемо лише над дрібними деталями. Ми отримали дуже гарний урок у тому матчі.

Ми – команда, яка гратиме в Лізі чемпіонів за два-три місяці, і маємо мрію дістатися фіналу Ліги конференцій УЄФА та не залишаємо цієї мрії. Це відповідатиме нашим європейським амбіціям. Якщо ж ми не досягнемо успіху, я однаково пишатимуся своєю командою, адже вона долучила українську аудиторію та вболівальників до європейських ігор.

Я казав гравцям: якщо ви можете битися, то здатні досягти будь-якої мети. Коли ми прокидаємося о сьомій ранку і починаємо тренування, це все приводить до того, що ми б’ємося в кожному матчі. Ви не завжди можете грати красиво, але немає жодної причини не битися до кінця. Я завжди кажу про українців, про те, що вони вночі переживають обстріли і все одно продовжують жити своє звичайне життя, тож у нас немає жодних виправдань у футболі.

Після першого поєдинку, вважаю, я багато чого навчився в опонента, і, послуговуючись шаховою термінологією, нам поставили мат. Вони отримали свій результат, але й ми показали непогану гру, хоча не змогли досягти результату. «Крістал Пелес» зіграв на своєму рівні і завжди був готовий скористатися будь-яким моментом.

Ми мали 70 відсотків володіння м’ячем, але наш суперник має чітку систему і грає так проти «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» чи «Манчестер Сіті». У них дуже особливий тренер, і в першому матчі нам справді поставили шах і мат. Я дуже поважаю Гласнера і радий мати змогу протистояти йому та цьому виклику. Мені подобається вчитися, коли я стою перед таким опонентом, як Гласнер», – розповів Туран.

У першому поєдинку півфінального протистояння Ліги конференцій з лондонським «Крістал Пелас» «Шахтар» програв (1:3). Матч-відповідь команди зіграють 7 травня на домашньому полі лондонського клубу. Початок – о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» переграв київське «Динамо» (2:1) в 26-му турі української Прем'єр-ліги. 

