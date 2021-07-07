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    Євро-2020. Англія вперше пропустила, але Данія забила і собі також

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    Простріл Сака завершився взяттям воріт - Євро-2020. Англія вперше пропустила, але Данія забила і собі також
    Простріл Сака завершився взяттям воріт
    Фото з відкритих джерел

    Скандинавська збірна встигла забити в чужі і свої ворота

    У матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2020 збірна Англії зуміла зрівняти рахунок в матчі з Данією. Гра в ці хвилини проходить на стадіоні «Вемблі». Після першого тайму – 1:1.

    На 30-й хвилині зустрічі рахунок відкрив півзахисник збірної Данії Міккель Дамсгор. Цей гол став першим, яка національна команда Англії пропустила на цьому турнірі. Данець майстерно виконав штрафний удар, поклавши м’яч у верхній кут воріт.

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    Данці забили й другий гол. Але цього разу – в свої ворота. Сака прострілив у штрафний майданчик, а капітан К’яєр, намагаючись затримати м’яч, який йшов на Стерлівнга, по інерції відправив його у ворота – 1:1.

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    В першому півфіналі Італія в серії післяматчевих пенальті здолала Іспанію.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Євро-2020. Англія вперше пропустила, але Данія забила і собі також