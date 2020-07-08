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    Англійський футболіст отримав серйозну дискваліфікацію за сутичку з фанатом (відео інциденту)

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    Якби не стюард, наслідки Даєрової агресії могли бути серйознішими - Англійський футболіст отримав серйозну дискваліфікацію за сутичку з фанатом (відео інциденту)
    Якби не стюард, наслідки Даєрової агресії могли бути серйознішими
    Фото - Goal.com

    Еріка Даєра попередили, що наступні санкції будуть серйознішими

    Футбольна асоціація Англії (FA) прийняла рішення застосувати санкції до оборонця «Тоттнем Готспур» Еріка Даєра, повідомляється на офіційному сайті організації.

    У квітні FA визнала неправомірною поведінку Даєра після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії з «Норвіч Сіті» (1:1, 2:3 – по пенальті). Після закінчення матчу гравець прийшов на трибуну, щоб розібратися з уболівальником, який під час гри нібито ображав його і його молодшого брата. Уникнути бійки допомогла присутність стюарда, що не дозволив Даєру підійти до фаната.

    FA дискваліфікувала Даєра на чотири матчі і оштрафувала футболіста на £ 40 тис. (Близько € 45 тис.). Крім того, оборонцеві було винесено попередження про серйозніше покарання в разі повторення ситуації.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ФК Тоттнем Готспур Ерік Даєр ФК «Норвіч»
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