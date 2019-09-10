Англійський футболіст забив два голи прямими ударами з кутового (відео)



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Джо Джейкобсон видав неймовірний матч thetimes.co.uk

Оборонець Джейкобсон відзначив феєричний матч хет-триком

У матчі третього дивізіону чемпіонату Англії з футболу гравець «Вікомба» Джо Джейкобсон забив два голи прямими ударами з кутового.

Загалом оборонець «Вікомба» Джо Джейкобсон став автором хет-трику в матчі сьомого туру чемпіонату третього за силою англійського дивізіону проти «Лінкольна», у якому його команда перемогла 3:1.

Два м'ячі з трьох Джейкобсон забив прямими ударами з кутових.

Після семи турів «Вікомб» набрав 15 очок і очолює таблицю разом із «Ковентрі Сіті».