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    Англійський футболіст забив два голи прямими ударами з кутового (відео)

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    Джо Джейкобсон видав неймовірний матч - Англійський футболіст забив два голи прямими ударами з кутового (відео)
    Джо Джейкобсон видав неймовірний матч
    thetimes.co.uk

    Оборонець Джейкобсон відзначив феєричний матч хет-триком

    У матчі третього дивізіону чемпіонату Англії з футболу гравець «Вікомба» Джо Джейкобсон забив два голи прямими ударами з кутового.

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    Загалом оборонець «Вікомба» Джо Джейкобсон став автором хет-трику в матчі сьомого туру чемпіонату третього за силою англійського дивізіону проти «Лінкольна», у якому його команда перемогла 3:1.

    Два м'ячі з трьох Джейкобсон забив прямими ударами з кутових.

    Після семи турів «Вікомб» набрав 15 очок і очолює таблицю разом із «Ковентрі Сіті».

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