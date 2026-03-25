Євро-2026 (U19): збірна України з футболу розпочала з перемоги еліт-раунд відбору

Україна перемогла Північну Ірландію

Юнацька збірна України U19 (футболісти не старші 2007 року народження) під орудою Дмитра Михайленка з перемоги над Північною Ірландією розпочала виступ в еліт-раунді відбору Євро-2026 (U19), що проходить у Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Cиньо-жовті потрапили до групи 5, де суперниками нашої команди, окрім британців, будуть збірні Румунії та Казахстану.

Еліт-раунд відбору Євро-2026 (U-19). Група 5

Україна (U-19) – Північна Ірландія (U-19) 1:0 (0:0)

Гол: Сорока (47).

Розклад матчів у групі 5

25 березня

Україна – Північна Ірландія 1:0

17:00. Казахстан – Румунія

28 березня

11:00. Україна – Казахстан

16:30. Румунія – Північна Ірландія

31 березня

17:00. Румунія – Україна

17:00. Північна Ірландія – Казахстан

Поєдинки в семи групах проходитимуть 23-31 березня 2026 року. Переможці груп еліт-раунду приєднаються до господаря, Уельсу, у фінальній стадії, яка проходитиме з 28 червня до 11 липня 2026 року.

Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня року.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір Чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)