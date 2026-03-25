Євро-2026 (U19): збірна України з футболу розпочала з перемоги еліт-раунд відбору
Україна перемогла Північну Ірландію
Юнацька збірна України U19 (футболісти не старші 2007 року народження) під орудою Дмитра Михайленка з перемоги над Північною Ірландією розпочала виступ в еліт-раунді відбору Євро-2026 (U19), що проходить у Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Cиньо-жовті потрапили до групи 5, де суперниками нашої команди, окрім британців, будуть збірні Румунії та Казахстану.
Еліт-раунд відбору Євро-2026 (U-19). Група 5
Україна (U-19) – Північна Ірландія (U-19) 1:0 (0:0)
- Гол: Сорока (47).
Розклад матчів у групі 5
25 березня
- Україна – Північна Ірландія 1:0
- 17:00. Казахстан – Румунія
28 березня
- 11:00. Україна – Казахстан
- 16:30. Румунія – Північна Ірландія
31 березня
- 17:00. Румунія – Україна
- 17:00. Північна Ірландія – Казахстан
Поєдинки в семи групах проходитимуть 23-31 березня 2026 року. Переможці груп еліт-раунду приєднаються до господаря, Уельсу, у фінальній стадії, яка проходитиме з 28 червня до 11 липня 2026 року.
Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня року.
Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.
У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.
Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір Чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
- Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Коментарі — 0