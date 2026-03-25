Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Євро-2026 (U19): збірна України з футболу розпочала з перемоги еліт-раунд відбору

glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Cиньо-жовті потрапили до групи 5

Україна перемогла Північну Ірландію

Юнацька збірна України U19 (футболісти не старші 2007 року народження) під орудою Дмитра Михайленка з перемоги над Північною Ірландією розпочала виступ в еліт-раунді відбору Євро-2026 (U19), що проходить у Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Cиньо-жовті потрапили до групи 5, де суперниками нашої команди, окрім британців, будуть збірні Румунії та Казахстану.

Еліт-раунд відбору Євро-2026 (U-19). Група 5

Україна (U-19) – Північна Ірландія (U-19) 1:0 (0:0)

  • Гол: Сорока (47).

Розклад матчів у групі 5

25 березня

  • Україна – Північна Ірландія 1:0
  • 17:00. Казахстан – Румунія

28 березня

  • 11:00. Україна – Казахстан
  • 16:30. Румунія – Північна Ірландія

31 березня

  • 17:00. Румунія – Україна
  • 17:00. Північна Ірландія – Казахстан

Поєдинки в семи групах проходитимуть 23-31 березня 2026 року. Переможці груп еліт-раунду приєднаються до господаря, Уельсу, у фінальній стадії, яка проходитиме з 28 червня до 11 липня 2026 року.

Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня року.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір Чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua