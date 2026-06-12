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«Рух» звільнив весь тренерський штаб після виключення з Прем’єр-ліги

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Рух» звільнив весь тренерський штаб після виключення з Прем’єр-ліги
Іван Федик і його тренерський штаб покинули Рух
фото: ФК Рух

Іван Федик і всі його помічники залишають клуб зі Львова

Львівський «Рух» офіційно оголосив про відхід Івана Федика з посади головного тренера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.  

Клуб і тренер оголосили про припинення співпраці. Разом із 38-річним наставником, «Рух» залишив також його тренерський штаб разом із Валентином Слюсарем, Ярославом Мартинюком та Андрієм Ковтуном.

Федик очолив «Рух» влітку минулого року. Раніше він вже тренував львів’ян із 2020 по 2021 рік. Саме під його керівництвом «Рух» уперше у своїй історії оформив вихід в УПЛ.

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Публикация от ФК Рух Львів (@fc.ruh.lviv)

«Рух» набрав 21 очко і завершив сезон на 14-му місці, потрапивши до зони перехідних матчів за право брати участь в УПЛ. Однак власник клубу Григорій Козловський заявив, що команда в наступному сезоні виступатиме у Другій лізі України. Завдяки цьому рішенню у стикові матчі потрапила «Олександрія».

Нагадаємо, воротар донецького «Шахтаря» Дмитро Різник офіційно визнаний найкращим голкіпером української Прем'єр-ліги сезону 2025/26. В сезоні 2025/26 Різник провів 24 матчі в Чемпіонаті України, в яких 16 разів залишав поле без пропущених м’ячів. Також в його активі 16 матчів (7 сухих) в єврокубках, де «Шахтар» дійшов до півфіналу Ліги Конференцій.

Друге місце в списку найкращих посів один з найкращих дебютантів УПЛ – 19-річний Назар Домчак («Карпати»), а на третій сходинці опинився Олексій Паламарчук з черкаського ЛНЗ з 17 матчами без пропущених голів – рекорд сезону 2025/26 в УПЛ. Також у топ-5 увійшли Євген Волинець («Полісся») та Руслан Нещерет («Динамо»).

Раніше форварда київського «Динамо» Матвія Пономаренка визнали найкращим молодим футболістом української Прем'єр-ліги.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Рух (Винники) УПЛ Іван Федик

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