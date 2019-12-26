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    Арбітр з Марокко пожиттєво усунений від суддівства за чотири призначених пенальті

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    Арбітр з Марокко пожиттєво усунений від суддівства за чотири призначених пенальті

    В 10-му турі чемпіонату Марокко «Олімпік Хурібга» розгромив «Юссуф Беррехід» з рахунком (4:1), забивши три голи з одинадцятиметрових

    Марокканська федерація футболу довічно усунула арбітра через грубі помилки, які він допустив у матчі національного чемпіонату.

    44-річний Хішам Тіазі був дискваліфікований довічно за чотири пенальті, призначених в одному матчі.

    Варто зазначити, що три з них у ворота однієї і тієї ж команди.

    У минулі вихідні в 10-му турі чемпіонату Марокко «Олімпік Хурібга» розгромив «Юссуф Беррехід» з рахунком (4:1), забивши три голи з одинадцятиметрових. Пізніше комітет виніс рішення, що головний суддя допустив серйозні порушення в ході цього матчу.

    Як було сказано в прес-релізі Марокканської федерації футболу, арбітр покараний «через грубі помилки, які вплинули на результат цього матчу в чемпіонаті Марокко».

    До слова, футбольний арбітр Микола Балакін прокоментував так званий расистський скандал під час мату чемпіонату України між «Шахтарем» та «Динамо» в Харкові. Він зізнався, що не чув вигуки з трибун, поки футболісти «Шахтаря» не підказали йому.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Марокко
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