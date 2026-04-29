«Арсенал» – «Атлетіко»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів

Матч «Арсенал» – «Атлетіко» розпочнеться о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 29 квітня 2026 року, лондонський «Арсенал» та мадридський «Атлетіко» зіграють перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру «Арсенал» – «Атлетіко»

Поєдинок «Арсенал» – «Атлетіко» відбудеться на стадіоні «Метрополітано» в Мадриді. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Поєдинок «Арсенал» – «Атлетіко» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Матч у відповідь пройде 5 травня 2026 року в Лондоні.

Півфінали Ліги чемпіонів проходять 28-29 квітня та 5-6 травня 2026 року. Фінал турніру буде зіграний 30 травня 2026 року в Будапешті (Угорщина).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)