Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Арсенал» – «Атлетіко»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сьогодні, 29 квітня 2026 року, лондонський «Арсенал» та мадридський «Атлетіко» зіграють перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру «Арсенал» – «Атлетіко»

Поєдинок «Арсенал» – «Атлетіко» відбудеться на стадіоні «Метрополітано» в Мадриді. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Поєдинок «Арсенал» – «Атлетіко» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Матч у відповідь пройде 5 травня 2026 року в Лондоні.

Півфінали Ліги чемпіонів проходять 28-29 квітня та 5-6 травня 2026 року. Фінал турніру буде зіграний 30 травня 2026 року в Будапешті (Угорщина).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: ФК Арсенал (Лондон) ФК Атлетіко (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мирон Маркевич готовий відновити тренерську кар’єру заради збірної
В УАФ вже обрали трьох кандидатів на посаду тренера збірної України – ЗМІ
27 квiтня, 17:45
Руслан Маліновський у таборі збірної України
Маліновський близький до сенсаційного переходу в клуб українців – інсайдер
21 квiтня, 17:59
Житомиряни жодного разу не програли «гірникам»
«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ Реклама
20 квiтня, 12:12
Алексіс Мак Аллістер серйозно зацікавив мадридців
«Реал» і «Ліверпуль» вивчають обмін зірками – ЗМІ
9 квiтня, 18:52
Фермін Лопес входить в довготривалі плани «Барси»
«Барселона» відхилить пропозицію «Челсі» продати результативного півзахисника – ЗМІ
9 квiтня, 17:26
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі часів суперництва в Іспанії
Роналду та Мессі разом знялися в епічній рекламі до Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 19:55
«Челсі» перебуває у скрутному стані після повернення у Лігу чемпіонів
«Челсі» встановив фінансовий антирекорд для англійських клубів
1 квiтня, 16:58
«Синьо-жовтим» треба реабілітуватися перед уболівальниками
Україна – Албанія. Прогноз і анонс на товариський матч Реклама
31 березня, 13:10
Мірчі Луческу стало зле напередодні спарингу національної команди
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55

Новини

Де дивитися бій Усик – Верховен: визначився транслятор поєдинку
Де дивитися бій Усик – Верховен: визначився транслятор поєдинку
Тренер збірної України з хокею розповів про підготовку команди до Чемпіонату світу
Тренер збірної України з хокею розповів про підготовку команди до Чемпіонату світу
«Арсенал» – «Атлетіко»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів
«Арсенал» – «Атлетіко»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів
«Атлетіко» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
«Атлетіко» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Санон набрав 25 очок у матчі чемпіонату Польщі з баскетболу
Санон набрав 25 очок у матчі чемпіонату Польщі з баскетболу
Прихильниця Путіна гімнастка Мельникова збирається взяти участь у фіналі чемпіонату Італії
Прихильниця Путіна гімнастка Мельникова збирається взяти участь у фіналі чемпіонату Італії

Новини

Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 11:33
На Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів
Сьогодні, 11:01
ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:04
Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua