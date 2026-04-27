В УАФ вже обрали трьох кандидатів на посаду тренера збірної України – ЗМІ

У шорт-листі двоє іноземців

Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UA-Football.

Хто може очолити збірну України

На сьогоднішній день визначився остаточний шорт-лист претендентів – «синьо-жовтих» може очолити Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич або Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і визначать наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планує зробити остаточний вибір до кінця квітня.

Що відомо про кандидатів

Мальдера був асистентом головного тренера збірної України – Андрія Шевченка з 2016 до 2021 року, після чого залишив «синьо-жовтих» та приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Маркевич із червня 2023 по липень 2024 року очолював львівські «Карпати», з якими провів 29 матчів – здобув 20 перемог, п'ять разів зіграв внічию та зазнав чотирьох поразок.

Цей авторитетний фахівець, якому нині 75 років, вже тренував збірну у 2010 році, але провів тільки 4 матчі – три перемоги та одна нічия. Найбільші успіхи Мирона Маркевича як футбольного тренера пов'язані з «Дніпром», який він вивів у фінал Ліги Європи 2015 року та побудовою успішного «Металіста».

Йовічевич протягом своєї кар'єри очолював «Карпати», словенський «Цельє», «Динамо» Загреб, «Дніпро», донецький «Шахтар», саудівський «Аль-Раед», болгарський «Лудогорець» та польський «Відзєв».

Відставка Реброва: усі подробиці

Сергій Ребров пішов із посади керманича збірної України. Фахівець та керівництво Української асоціації футболу вирішили завершити співпрацю за обопільною згодою. Тренер провів на посаді майже три роки. Він працював із «синьо-жовтими» з червня 2023 року.

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях команди завершився у півфіналі плейоф кваліфікації, де збірна зазнала поразки від Швеції (1:3).

Ребров залишиться в штаті асоціації. Він обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Також він залишається членом виконавчого комітету організації.

