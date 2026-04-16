«Арсенал» закінчив казку «Спортінга» в Лізі чемпіонів

Англійська команда все ще у боротьбі за перший для себе за двадцять років фінал Ліги чемпіонів

Англійській команді цілком підійшов результат другого чвертьфінального матчу

У середу, 15 квітня, заключним протистоянням дня у Лізі чемпіонів став матч «Арсеналу» і «Спортінга». Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, у чемпіонаті Португалії «Спортінг» мінімально обіграв «Ештрелу» (1:0) завдяки голу Браганси й продовжує гонитву за «Порту». Натомість «Арсенал» несподівано програв «Борнмуту» (1:2): після пенальті Йокереса рахунок зрівняли, але втримати навіть нічию не змогли.

Щодо кадрової ситуації, то перед матчем «Арсенал» має серйозніші кадрові проблеми: точно не зіграє Меріно, під питанням Тімбер, Калафйорі, Райс, Едегор і Сака. У «Спортінга» повертається після дискваліфікації Юльманн, але травмовані Йоаннідіс, Сантуш і Гільєрме залишаються поза грою.

Хід гри

З перших хвилин обидві команди діяли обережно, намагаючись не припуститися помилок у захисті. «Арсенал» більше контролював м’яч і шукав свої шанси через позиційні атаки, тоді як «Спортінг» робив ставку на швидкі переходи вперед. Найнебезпечніший момент першого тайму створили саме гості: Жені Катаму на 43-й хвилині з близької відстані пробив у дотик, але м’яч влучив у стійку.

Після перерви гра пожвавилася. Лондонці намагалися додати в інтенсивності, однак довго не могли створити справді гострих моментів. До того ж Мікелю Артеті довелося коригувати склад через травму Чуквунонсо Мадуеке, а також активно використовувати заміни, щоб освіжити атаку.

Найкращий шанс «Арсеналу» виник уже ближче до кінцівки зустрічі, коли Леандро Троссард після подачі з кутового виграв верхову боротьбу і пробив головою, але м’яч влучив у стійку. «Спортінг» відповів своїм моментом у компенсований час – тоді Жоау Сімоеш пробив з-за меж штрафного майданчика, проте м’яч пройшов поруч зі стійкою.

Кінцівка матчу пройшла в напруженій боротьбі з великою кількістю замін і фолів, але жодна з команд так і не змогла вирвати перемогу. У підсумку – бойова нічия без голів, яка цілком влаштувала «Арсенал», який потрапив до четвірки найкращих у Лізі чемпіонів, завершивши епічний сезон головного клубного турніру Європи для португальського футболу.

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Друга гра

«Арсенал» – «Спортінг» 0:0 (за сумою матчів 1:0)

Що далі?

За вихід до фіналу, де «Арсенал» був лише одного разу, команді Мікеля Артети треба буде здолати «Атлетіко». Після сенсаційної перемоги останніх над «Барселоною» англійській команді не варто недооцінювати суперників навіть незважаючи на факт розгромної перемоги у матчі етапу ліги.

Нагадаємо, що Англія може заявити 11 клубів у єврокубки на сезон-2026/27.