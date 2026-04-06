ЗМІ повідомили про стан здоров'я Луческу, який перебуває у штучній комі

Луческу перебуває в медикаментозній комі та підключений до апарату штучного життєзабезпечення

Луческу екстрено госпіталізували після втрати свідомості на тренуванні

Стан колишнього головного тренера київського «Динамо» та донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу, який раніше переніс інфаркт міокарда і був уведений у штучну кому, залишається стабільним, але важким. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунський ресурс GSP.

У неділю, 5 квітня 2026 року бухарестська лікарня, де знаходиться тренер, повідомляла, що його стан погіршився в ніч на неділю, Луческу перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

GSP інформує, що тренер перебуває в медикаментозній комі та підключений до апарату штучного життєзабезпечення. Зазначається, що за минулу ніч стан фахівця не змінився.

Луческу, який обіймав посаду головного тренера збірної Румунії, екстрено госпіталізували після втрати свідомості на тренуванні.

Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

Розпочав із ролі граючого тренера в «Корвінулі» з румунської Гунедоари в 1979 році. У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.

У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».

Майже два десятки років провів у чемпіонаті України. Спершу тренував донецький «Шахтар» (2004-2016 рр.), а потім – київське «Динамо» (2020-2023 рр.). Із «гірниками» виграв вісім титулів Прем'єр-ліги, шість Кубків і сім Суперкубків України та Кубок УЄФА 2008/09. На чолі «біло-синіх» став чемпіоном України, виграв по Кубку та Суперкубку України.

Збірна Румунії у кваліфікації до ЧС-2026

Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» фінішували третіми в групі H відбору, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.

У плейоф кваліфікації до Мундіалю команда Луческу потрапила завдяки виступу в Лізі націй. Там підопічні досвідченого фахівця тріумфували в групі 2 Дивізіону C, вигравши всі шість матчів.

Нагадаємо, Федерація футболу Румунії підтвердила відставку Мірчі Луческу з посади керманича збірної.