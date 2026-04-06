Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЗМІ повідомили про стан здоров'я Луческу, який перебуває у штучній комі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ повідомили про стан здоров'я Луческу, який перебуває у штучній комі
Луческу перебуває в медикаментозній комі та підключений до апарату штучного життєзабезпечення
фото: Динамо

Луческу екстрено госпіталізували після втрати свідомості на тренуванні

Стан колишнього головного тренера київського «Динамо» та донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу, який раніше переніс інфаркт міокарда і був уведений у штучну кому, залишається стабільним, але важким. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунський ресурс GSP.

У неділю, 5 квітня 2026 року бухарестська лікарня, де знаходиться тренер, повідомляла, що його стан погіршився в ніч на неділю, Луческу перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

GSP інформує, що тренер перебуває в медикаментозній комі та підключений до апарату штучного життєзабезпечення. Зазначається, що за минулу ніч стан фахівця не змінився.

Луческу, який обіймав посаду головного тренера збірної Румунії, екстрено госпіталізували після втрати свідомості на тренуванні.

Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

Розпочав із ролі граючого тренера в «Корвінулі» з румунської Гунедоари в 1979 році. У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.

У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».

Майже два десятки років провів у чемпіонаті України. Спершу тренував донецький «Шахтар» (2004-2016 рр.), а потім – київське «Динамо» (2020-2023 рр.). Із «гірниками» виграв вісім титулів Прем'єр-ліги, шість Кубків і сім Суперкубків України та Кубок УЄФА 2008/09. На чолі «біло-синіх» став чемпіоном України, виграв по Кубку та Суперкубку України.

Збірна Румунії у кваліфікації до ЧС-2026

Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» фінішували третіми в групі H відбору, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.

У плейоф кваліфікації до Мундіалю команда Луческу потрапила завдяки виступу в Лізі націй. Там підопічні досвідченого фахівця тріумфували в групі 2 Дивізіону C, вигравши всі шість матчів.

Нагадаємо, Федерація футболу Румунії підтвердила відставку Мірчі Луческу з посади керманича збірної.

Теги: Мірча Луческу ФК «Динамо» ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу з футболу
Визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року: склад груп Мундіалю
1 квiтня, 10:45
Україна продовжує боротьбу за потрапляння на Євро-2027
Молодіжна збірна України з футболу перемогла Угорщину
31 березня, 20:11
Мохамед Салах не матиме браку цікавих пропозицій
Салах отримав шалену пропозицію із Саудівської Аравії – ЗМІ
30 березня, 11:29
Британський футболіст є найрезультативнішим бомбардиром в історії однієї з найпрестижніших ліг
Визначний для англійського футболу гравець потрапив в аварію
28 березня, 20:15
Початок зустрічі Україна – Албанія о 20:45 за місцевим часом (21:45 за київським)
Україна – Албанія: УАФ оприлюднила графік медіазаходів
27 березня, 17:38
Терміни відновлення нідерландського нападника лікарі не називають
Жахливі кадри: гравець «Галатасараю» лишився без частини пальця після гри у Лізі чемпіонів
19 березня, 23:16
Джейдон Санчо найкращу гру демонстрував у Дортмунді
Списаний «Манчестер Юнайтед» нападник може втретє перебратися до Німеччини
19 березня, 17:34
Кай Гаверц завадив своєму колишньому клубу здобути мінімальну перемогу в середу
На табло – «+3». Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 11 березня Реклама
12 березня, 01:45
Федеріко Вальверде провів один з найкращих поєдинків за «Реал» у кар'єрі
Битва грандів. Як зіграв «Реал» проти «Манчестер Сіті» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
12 березня, 00:42

Новини

ЗМІ повідомили про стан здоров'я Луческу, який перебуває у штучній комі
ЗМІ повідомили про стан здоров'я Луческу, який перебуває у штучній комі
Українське дербі в Іспанії: як зіграли між собою клуби Леня та Пустового
Українське дербі в Іспанії: як зіграли між собою клуби Леня та Пустового
Тхеквондист Ларін, який збирав кошти для армії РФ, потрапив до заявки Чемпіонату Європи
Тхеквондист Ларін, який збирав кошти для армії РФ, потрапив до заявки Чемпіонату Європи
Відновлення зірки НБА Дончича після травми: інсайдер повідомив деталі
Відновлення зірки НБА Дончича після травми: інсайдер повідомив деталі
Михайлюк провів результативний поєдинок у НБА
Михайлюк провів результативний поєдинок у НБА
Стародубцева зазнала поразки у першому у кар'єрі фіналі турніру WTA
Стародубцева зазнала поразки у першому у кар'єрі фіналі турніру WTA

Новини

Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua