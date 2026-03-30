Вболівальники розкритикували матч США проти Бельгії через незвичні причини

Гра, на думку глядачів, була складною для перегляду

Товариський матч між збірними США та Бельгії, що відбувся в Атланті на Mercedes-Benz Stadium у межах підготовки до Чемпіонату світу 2026, завершився не лише розгромною поразкою американців з рахунком 2:5, а й гучним скандалом через ігрові форми команд. Про це повідомляє «Главком».

«Кольоровий» хаос на полі

Головною проблемою матчу став вибір екіпірування: обидві команди вийшли на поле у світлих комплектах. США презентували нову форму під назвою Stars, яка була білою з червоними смугами спереду, що стилізувалося під прапор, але майже повністю білу зі спини. Бельгія ж грала у виїзному комплекті – світло-блакитному з рожевими акцентами, який на телекранах та при швидкому русі зливався з формою господарів.

Ситуація викликала обурення: капітан США Крістіан Пулісік та вінгер бельгійців Жеремі Доку зізналися, що через схожість кольорів було важко орієнтуватися на полі та швидко приймати рішення. Бельгійське телебачення навіть перепросило перед глядачами за дратівливе видовище. Як з'ясувалося, бельгійці пропонували господарям змінити комплект на традиційний червоний, але США відмовили через комерційні плани презентації саме нової форми. Ситуацію погіршило те, що жодна зі збірних не привезла на стадіон запасні варіанти форми.

Хід скандальної гри

Попри вдалий початок для команди Маурісіо Почеттіно, Вестон Маккенні вивів американців вперед на 39-й хвилині. Але після перерви захист господарів «посипався»: Бельгія забила чотири рази у другому таймі завдяки зусиллям Зено Дебаста, Амаду Онана, Шарля Де Кетеларе (з пенальті) та дублю Доді Люкебакіо. Пом'якшити ситуацію зміг Патрік Аджеманг, який забив гол престижу за 5 хвилин до фінального свистка.

Додаткову порцію критики організатори отримали за впровадження гідратаційних пауз на 20-й та 70-й хвилинах. Вболівальники висміяли це рішення, оскільки матч проходив на повністю кондиціонованій арені із закритим дахом, де не було жодної потреби у додаткових зупинках через спеку.

Нагадаємо, що на стадіоні, який прийматиме відкриття Чемпіонату світу 2026, загинув вболівальник. Трагічний інцидент затьмарив тестовий матч між Мексикою і Португалією.