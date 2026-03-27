Владу Ірану конфіскує майно футболіста збірної Азмуна за «пособництво ворогу»

Азмун фігурує у списку з 16 осіб, чиє майно буде заарештовано та конфісковано на користь держави

Влада Ірану звинуватила Сердара Азмуна в підтримці Ізраїлю і США

Агентство Fars повідомило, що влада Ірану звинуватила футболіста Сердара Азмуна, який виступає за дубайський клуб «Аль-Ахлі», в підтримці Ізраїлю і США і планує конфіскувати майно, що належить йому. Про це інформує «Главком».

Зазначається, що Азмун фігурує у списку з 16 осіб, чиє майно буде заарештовано та конфісковано на користь держави відповідно до рішення прокуратури іранської провінції Голестан.

Обвинувачені, стверджують іранські слідчі, проживають за межами Ірану та підозрюються в «пособництві ворогу» в особі Ізраїлю та США.

Раніше Азмуна виключили зі складу збірної Ірану на два товариські матчі. Причиною стала опублікована ним у соцмережах фотографія з еміром Дубая Мохаммедом ібн Рашид аль-Мактумом – її визнали «актом нелояльності» та жестом підтримки ОАЕ.

Нагадаємо, борець Салех Мохаммаді був повішений в Ірані.

Мохаммаді було 19 років. У 2024-му він став призером одного з міжнародних турнірів. На батьківщині спортсмена оглядачі вважали перспективним борцем.

Скелетоніст Владислав Гераскевич та семеро інших зірок світового спорту, включаючи трьох золотих медалістів Олімпіади, засудили Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за його реакцію на страту іранського борця Салеха Мохаммаді.

«Ще один приклад позиції МОК, яка викликає забагато питань. Коли це влаштовує МОК, то вони є частиною політики. Так само, коли їм це зручно, вони стають «аполітичними». Коли справа доходить до заборони російських спортсменів, то вони нібито повинні дозволити їм змагатися, бо МОК стоїть вище політики, але коли я одягаю шолом на знак поваги до загиблих українських спортсменів, МОК миттєво стає експертом у політиці та бачить політичний акт там, де ніхто інший у світі цього не бачить.

Тут у нас жахлива новина про те, що іранська диктатура стратила молодого спортсмена, і можна було б подумати, що організація, яка вважає миротворчість однією зі своїх основних місій, засудить це. Але ні – вони знову ховаються за своєю так званою «аполітичною позицією». Нинішнє керівництво Міжнародного олімпійського комітету набагато краще було б назвати як «Міжнародний комітет подвійних стандартів».

І на цьому етапі стає зрозуміло, що нинішнє керівництво як МОК, так і МПК терміново потребує серйозного перезавантаження – інакше ми втратимо цінність олімпійського руху в лабіринті лицемірства МОК», – зазначив Владислав Гераскевич.