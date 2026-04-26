«Кривбас» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ

Антон Федорців
glavcom.ua
Столичний гранд завітав до Кривого Рогу
фото: ФК «Динамо»

Центральний поєдинок туру відбудеться на Дніпропетровщині

Сьогодні, 26 квітня, криворізький «Кривбас» зустрінеться з київським «Динамо» в рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз на матч «Кривбас» – «Динамо»

Шанси «біло-синіх» на 10:00 26 квітня виглядають привабливішими, впевнені букмекери GGBET. На перемогу підопічних Патріка ван Леувена запропоновано коефіцієнт 6,04. Натомість на виїзну звитягу «Динамо» закладено бал 1,52. На підсумкову нічию виставлено кеф 4,85. Упевнену перемогу столичного гранда (2:0) оцінено коефіцієнтом 7,73 Зате на тотал більше 4,0 запропоновано бал 3,52.

Передматчевий стан команд

Після міжнародної паузи наприкінці березня «Кривбас» отримав гучного ляпаса в 22-му турі. Команда ван Леувена розгромно поступилася черкаському ЛНЗ (0:3). Утім, у двох наступних турах криворіжці реабілітувалися. Спершу «Кривбас» дотиснув «Кудрівку» (2:1) з голами форварда Парако та хавбека Шевченка. А потім вдалося розгромити Рух (3:0) із двома автоголами львів'ян і забитим м'ячем оборонця Юрчеца.

Ще важче повернулися на клубний рівень «динамівці». Столичний гранд зазнав двох поразок поспіль з мінімальним рахунком. Підопічні Ігоря Костюка не впорались із львівськими «Карпатами» та харківським «Металістом 1925». Трохи покращило власне становище «Динамо» в попередньому турі, розібравшись з луганською «Зорею» (3:1). Голи оформили форвард Пономаренко, хавбек Бражко та вінгер Редушко. А в півфіналі Кубка України чернівецьку «Буковину» покарали той же Пономаренко (дубль) і вінгер Волошин (3:0).

Орієнтовні склади команд

«Кривбас»: Кемкін – Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго – Шевченко – Лін, Задерака, Каменський, Мендоза – Парако

«Динамо»: Нещерет – Коробов, Захарченко, Михавко, Дубінчак – Бражко – Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Кабаєв – Пономаренко

Історія очних зустрічей

У першому колі поєдинок завершився розгромною перемогою «біло-синіх» (4:0). У складі киян відзначилися оборонці Попов і Караваєв, вінгер Ярмоленко та нападник Герреро. Виграло «Динамо» й попередній матч у Кривому Розі. Минулої весни виїзну звитягу столичного гранда забезпечили той же Ярмоленко та форвард Ванат. У новітній історії «Кривбас» ще жодного разу не відібрав очки в Динамо.

Загалом же в елітному дивізіоні команди зіграли 49 поєдинків. На боці киян – тотальна перевага. «Динамо» виграло 38 матчів, а поступилося криворіжцям лише двічі. «Кривбас» наразі востаннє переміг біло-синіх ще в 2009 році під керівництвом Олега Тарана. З чинних футболістів обох колективів найкращим бомбардиром протистояння залишається ветеран «Динамо» Ярмоленко. До свого активу він записав вісім м'ячів.

Де дивитися матч «Кривбас» – «Динамо»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.

Росіянка Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, намагається через суд повернутися на змагання
21-річний бельгійський велогонщик помер через травми, які отримав під час ДТП
«Кривбас» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ
Український боксер Новицький захистив пояс WBC International
Всесвітня федерація бадмінтону з наступного року змінить підхід до матчів
«Дніпро» – «Київ Баскет». Прогноз і анонс на фінал Суперліги

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
