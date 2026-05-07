«Астон Вілла» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи

Антон Федорців
«Лісники» взяли гору в домашньому поєдинку
фото: Reuters

Англійське дербі визначить фіналіста турніру

Сьогодні, 7 травня 2026 року, бірмінгемська «Астон Вілла» на стадіоні «Вілла Парк» прийме «Ноттінгем Форест» у рамках 1/2 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Астон Вілла» – «Ноттінгем Форест»

Шанси «вілланів» на 12:10 7 травня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На перемогу «Астон Вілли» закладено коефіцієнт 1,75. Зате на потенційну звитягу «лісників» виставлено кеф 4,83. На нічию в основний час запропоновано бал 3,94. Рівніша ситуація в питанні місця у фіналі. На прохід бірмінгемців виставлено коефіцієнт 2,05. Тим часом путівку в останній раунд для «Форест» оцінено балом 1,81. Натомість на тотал більше 3,0 закладено кеф 2,51.

Передматчевий стан команд

Після очного поєдинку минулого тижня суперники по-різному виступили в чемпіонаті Англії. «Астон Вілла» несподівано зазнала домашньої поразки від донедавна кризового лондонського «Тоттенгема» (1:2). До того ж, хавбек Буендіа розмочив рахунок аж у доданий арбітром час. Тож цей гол нічого не міг змінити. Команда Унаї Емері вже опинилася під ризиком випасти з чільної п'ятірки АПЛ.

Зате «Ноттінгем» оформив справжню сенсацію. «Лісники» в британській столиці впевнено розібралися з «Челсі» (3:1). Лондонці вже на початку другого тайму безнадійно горіли, пропустивши від нападників Авонії (двічі) та Ігора Жезуса. Останній реалізував одинадцятиметровий. А голкіпер «Форест» Селс ще й потягнув пенальті від лідера «Челсі» Палмера. «Сині» зуміли лише уникнути розгрому.

Орієнтовні склади команд

«Астон Вілла»: Мартінес – Кеш, Конса, Торрес, Маатсен – Богарде, Тілеманс – Макгінн, Роджерс, Буендія – Воткінс

«Ноттінгем Форест»: Ортега – Айна, Міленковіч, Морато, Вільямс – Гатчінсон, Домінгес, Андерсон, Гіббс-Вайт – Ігор Жезус, Вуд

Історія очних зустрічей

Команди регулярно перетинаються на внутрішній арені. А от у єврокубках зустрілися вперше минулого четверга. «Лісники» оформили мінімальну перемогу над «Астон Віллою» . Єдиний гол у складі «Ноттінгема» оформив форвард Вуд. Новозеландець реалізував одинадцятиметровий у другому таймі.

Також у нинішньому сезоні суперники зіграли два поєдинки в АПЛ. На «Вілла Парк» у січні бірмінгемці здобули впевнену перемогу (3:1). На забиті м'ячі нападника Воткінса та півзахисника Макгінна (дубль) «Форест» зміг відповісти лише голом хавбека Гіббса-Вайта. Натомість в Ноттінгемі справа завершилася бойовою нічиєю (1:1). До того ж, забивали винятково футболісти «Форест». Спершу центрбек Мурільйо відправив м'яч у власні ворота, а його колега за амплуа Вільямс ще до перерви рахунок зрівняв.

Де дивитися матч «Астон Вілла» – «Ноттінгем Форест»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

