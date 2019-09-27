Атлетка Юлія Левченко – про кондиціонери, жорстку яму і успішний старт на чемпіонаті світу



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В Юлії Левченко є три дні, щоб перевести подих Instagram Юлії Левченко

Українська спортсменка розповіла, як пройшла кваліфікацію в Досі

Юлія Левченко впевнено почала свій виступ на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Досі. У кваліфікації зі стрибків у висоту вона з першої спроби долала планку і з результатом 1,92 метри вийшла до фіналу.

У нас був збір у Туреччині, там теж було спекотно, тому ми трішки звикли до погоди, - говорить Юлія Левченко. - У Досі мене більше бентежили кондиціонери, потрібно було до них пристосуватися. І на стадіоні я теж відчувала ці потоки повітря. Спочатку мені було некомфортно. Коли почали стрибати, стало легше, але я все одно звертала на них увагу, оскільки вони дули в нашу сторону. Я трішки побоювалася протягів. Але у будь-якому випадку це ліпше, ніж стрибати при плюс 50. Тому жалітися у жодному разі не буду.

Зазвичай перерва між кваліфікацією і фіналом складає один день. Тут зробили перерву у два дні. Особисто для вас це на користь чи навпаки?

Так, це дійсно щось нове. Але, можливо, це і на краще. Хочеться відпочити, трішки адаптуватися. Нам не вдалося потрапити на розминку на основний стадіон, ми на той момент ще не встигли прилетіти, тому хотілося трішки відчути, як поводити себе в секторі. Про те, якою буде доріжка, нас попереджали, тому до цього ми були готові. А от яма тут жорстка, тож упродовж двох днів відпочинку крепатура якраз і буде відходити (посміхається).

Знаю, що у секторі ви зосереджуєтеся у першу чергу на собі. Але, можливо, все ж встигли перекинутися кількома словами з Іриною Геращенко, яка не змогла подолати кваліфікацію?

Відверто кажучи, я відразу навіть не зрозуміла, що щось сталося. Лише коли пройшло 1,92, зрозуміла, що щось пішло не так, але було вже пізно. І потім почалася якась плутанина. Я думала, що ми вже не будемо стрибати, потім сказали, що 1,94 все ж стрибаємо. Я відмовилися, розуміючи, що мені вистачить 1,92 для виходу до фіналу, але деякі дівчата ще пострибали.

Джерело: Федерація легкої атлетики України