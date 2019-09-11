Юлія Левченко про перемогу і рекорд: Як не дивно, зараз я відчуваю лише спокій



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Юлія Левченко, Ірина Геращенко разом із тренером Іриною Пустовойт зробили неможливе - перемогли росіянку Марію Ласіцкене Instagram Юлії Левченко

Перший коментар української атлетки після перемоги в Мінську

Українська легкоатлетка Юлія Левченко долає планку на висоті 2,02 метра, здобуває перемогу в матчевій зустрічі Європа – США, встановлює особистий рекорд, рекорд України U23 та підіймається на другу сходинку світового ТОП-листа.

«Як не дивно, зараз я відчуваю лише спокій, - сказала Юлія у флеш-інтерв’ю після перемоги. - Була дуже тепла атмосфера, сьогодні тут зібралося багато вболівальників, усі трибуни були заповнені. І звичайно, це давало мені сили продовжувати і не здаватися. Хочу сказати дякую Мінську за такий теплий прийом. Я щаслива, що ми принесли багато балів команді, всі дівчата в нашій команді сильні і прекрасні спортсмени. Тут було приємно змагатись з ними, всі були як близькі друзі.

Я люблю кожен день свого життя! Всім молодим спортсменам я бажаю бути цілеспрямованими, ніколи не здаватися! Важливо мати кумира, намагатися бути схожим, але завжди залишатись самим собою. Ніколи не втрачайте віри в себе.

Незабаром я їду до Дохи. Це буде новий старт, новий шлях і, звичайно, нові результати. Сподіваюся, що все піде найкращим чином. Дякую за все, Мінськ!»

26 вересня у Досі стартує чемпіонат світу з легкої атлетики.

Джерело: Жорстка атлетика