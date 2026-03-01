ОПЕК+ неочікувано збільшила видобуток на тлі війни з Іраном

Експерти прогнозували скромніше зростання на 137 тис. барелів на день

Альянс провідних нафтовидобувних країн ОПЕК+ ухвалив рішення про значне збільшення квот на видобуток нафти. Цей крок став терміновою реакцією на масштабну військову ескалацію на Близькому Сході, де удари США та Ізраїлю по Ірану спровокували хаос на енергетичних ринках та загрозу блокування ключових морських шляхів. Про це повідомляє «Главком» з aljazeera.

Ключова роль у стабілізації ринку відведена так званій «Добровільній вісімці» (V8). До цієї групи входять найбільші гравці ринку, зокрема Саудівська Аравія, ОАЕ та Росія.

Вісім країн-учасниць альянсу V8 заявили, що домовилися про «коригування видобутку» на 206 тис. барелів на день.

«Це коригування буде впроваджено у квітні», – йдеться у їхній заяві.

У тексті прямо не згадується спалах конфлікту в Ірані, натомість як причини зростання наводяться «стабільні перспективи світової економіки та поточні здорові фундаментальні показники ринку».

До зустрічі на вихідних експерти прогнозували скромніше зростання на 137 тис. барелів на день.

Аналітик Rystad Energy Хорхе Леон, попередив, що узгоджене підвищення потенційно недостатньо велике, щоб запобігти стрибку цін на нафту, спричиненому конфліктом з Іраном, на початку торгів у понеділок.

Леон вказав на можливість того, що Іран може атакувати Ормузьку протоку, ключовий водний шлях, через який проходить майже чверть світових поставок нафти морем, у відповідь.

Нагадаємо, країни-члени альянсу ОПЕК+ схиляються до рішення про відновлення поступового збільшення видобутку нафти, починаючи з квітня 2026 року. Головними чинниками для такого кроку стали очікуваний пік літнього споживання та утримання ціни на нафту марки Brent на рівні шестимісячного максимуму через напруженість у відносинах між США та Іраном.

За даними джерел видання в ОПЕК+, група готується розморозити план збільшення видобутку, який був призупинений на період січень–березень 2026 року через сезонне падіння попиту.