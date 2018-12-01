Бах заспокоїв спортсменів: бокс на Олімпіаді-2020 буде



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Томас Бах Фото взяте з сайту isport.ua

У МОК мають намір зробити все, аби захистити спортсменів

Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив на прес-конференції у Токіо, що організація зацікавлена у проведенні олімпійського турніру з боксу в 2020 році.

«Ми хочемо боксерський турнір на Іграх у Токіо і докладемо всіх зусиль для того, аби він там пройшов», - заявив Бах.

Напередодні МОК за підсумками засідання виконкому опублікував заяву, в якій йшлося про плани заморозити проведення боксерського турніру на Іграх-2020 у Токіо через розслідування щодо AIBA.

Джерело: iSport.ua