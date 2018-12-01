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    Бах заспокоїв спортсменів: бокс на Олімпіаді-2020 буде

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    <span>Томас Бах</span> - Бах заспокоїв спортсменів: бокс на Олімпіаді-2020 буде
    Томас Бах
    Фото взяте з сайту isport.ua

    У МОК мають намір зробити все, аби захистити спортсменів

    Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив на прес-конференції у Токіо, що організація зацікавлена у проведенні олімпійського турніру з боксу в 2020 році.

    «Ми хочемо боксерський турнір на Іграх у Токіо і докладемо всіх зусиль для того, аби він там пройшов», - заявив Бах.

    Напередодні МОК за підсумками засідання виконкому опублікував заяву, в якій йшлося про плани заморозити проведення боксерського турніру на Іграх-2020 у Токіо через розслідування щодо AIBA.

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    Джерело: iSport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада) бокс Томас Бах МОК розслідування
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