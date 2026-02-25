Британія анонсувала нові заходи проти обходу нафтових санкцій Росії

Британія взялася за танкери РФ після слухань у Палаті громад

Лондон готує законопроєкт, який має перекрити імпорт російської нафти після переробки в третіх країнах

Міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт заявив, що уряд працює над новим законодавством для боротьби зі схемами обходу санкцій проти російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sky News.

За його словами, йдеться про випадки, коли російська сира нафта переробляється в інших країнах і зрештою потрапляє до Британії попри чинні обмеження.

Під час обговорення парламентарі також порушили питання руху підсанкційних російських нафтових танкерів через протоку Ла-Манш. Міністр зазначив, що Москва намагається знаходити нові способи обходу санкцій, тому уряд змушений постійно переглядати і посилювати обмежувальні заходи.

Браянт наголосив, що після запровадження санкцій обсяг російського імпорту до Великої Британії скоротився на 99,6%. Водночас він підкреслив необхідність подальшого посилення тиску на Росію на тлі її війни проти України.

Нагадаємо, що Велика Британія запровадила проти Російської Федерації найбільший пакет санкцій з початку повномасштабного вторгнення. Під нові обмеження потрапило близько 300 осіб. Зазначається, що головним об'єктом санкцій стала компанія «Транснєфть». Він є одним із найбільших у світі нафтопровідних операторів, через який транспортується понад 80% російського нафтового експорту. Також під санкції потрапили дочірні компанії «Росатома».

До слова, Сполучені Штати запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із кіберзлочинною діяльністю, які базуються в Росії та Об’єднаних Арабських Еміратах. За інформацією американського відомства, під обмеження потрапив росіянин Сергій Зеленюк та його компанія Matrix LLC, яка веде бізнес під назвою Operation Zero.