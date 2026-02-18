Головна Світ Політика
Індія обвалила закупівлі російської нафти до мінімуму за два роки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Індія обвалила закупівлі російської нафти до мінімуму за два роки
Індія зменшила залежність від російської нафти після угод із Трампом
фото: Reuters

Закупівлі впали майже на чверть на тлі санкційного тиску та торговельних домовленостей між Дональдом Трампом і Нарендрою Моді

У січні Індія різко зменшила закупівлі російської нафти – обсяги імпорту впали до найнижчого рівня з листопада 2022 року та становили близько 1,1 млн барелів на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Порівняно з груднем 2025 року постачання російської нафти до Індії скоротилися на 23,5%, а в річному вимірі – приблизно на третину. Раніше Індія активно збільшувала закупівлі російської сировини зі знижкою, і в окремі періоди обсяги перевищували 2 млн барелів на день.

Аналітик агенції Суміт Рітол зазначив, що падіння імпорту може продовжитися і надалі. «Показники лютого можуть здатися дещо нижчими через терміни, оскільки частина вантажів, що прибувають наприкінці місяця, розвантажується в наступному місяці», – сказав він. За його прогнозом, середній рівень поставок може становити від 1 до 1,2 млн барелів на добу в лютому та близько 800 тисяч барелів на добу в березні.

Скорочення закупівель пов’язують із посиленням санкційного тиску Заходу та переговорами Індії зі США щодо торговельної співпраці. Індія, яка є третім за величиною імпортером і споживачем нафти у світі, почала переглядати свою енергетичну політику на тлі нових домовленостей із Вашингтоном.

За даними Reuters, президент США Дональд Трамп уже скасував 25% тарифи на індійські товари, які раніше були введені через співпрацю Нью-Делі з Росією. У Вашингтоні заявляють, що Індія взяла на себе зобов’язання обмежити торговельні контакти з країною-агресоркою, зокрема шляхом скорочення імпорту російської нафти.

Нагадаємо, що російський нафтовий сектор перебуває під тиском санкцій і зниження прибутковості після початку повномасштабної війни проти України. Обмеження експорту, зростання дисконту на російську нафту та коливання валютного курсу вже змусили компанії скорочувати інвестиції й переглядати виробничі плани, що створює додаткові ризики для доходів федерального бюджету.

