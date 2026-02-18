Індія обвалила закупівлі російської нафти до мінімуму за два роки

Закупівлі впали майже на чверть на тлі санкційного тиску та торговельних домовленостей між Дональдом Трампом і Нарендрою Моді

У січні Індія різко зменшила закупівлі російської нафти – обсяги імпорту впали до найнижчого рівня з листопада 2022 року та становили близько 1,1 млн барелів на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Порівняно з груднем 2025 року постачання російської нафти до Індії скоротилися на 23,5%, а в річному вимірі – приблизно на третину. Раніше Індія активно збільшувала закупівлі російської сировини зі знижкою, і в окремі періоди обсяги перевищували 2 млн барелів на день.

Аналітик агенції Суміт Рітол зазначив, що падіння імпорту може продовжитися і надалі. «Показники лютого можуть здатися дещо нижчими через терміни, оскільки частина вантажів, що прибувають наприкінці місяця, розвантажується в наступному місяці», – сказав він. За його прогнозом, середній рівень поставок може становити від 1 до 1,2 млн барелів на добу в лютому та близько 800 тисяч барелів на добу в березні.

Скорочення закупівель пов’язують із посиленням санкційного тиску Заходу та переговорами Індії зі США щодо торговельної співпраці. Індія, яка є третім за величиною імпортером і споживачем нафти у світі, почала переглядати свою енергетичну політику на тлі нових домовленостей із Вашингтоном.

За даними Reuters, президент США Дональд Трамп уже скасував 25% тарифи на індійські товари, які раніше були введені через співпрацю Нью-Делі з Росією. У Вашингтоні заявляють, що Індія взяла на себе зобов’язання обмежити торговельні контакти з країною-агресоркою, зокрема шляхом скорочення імпорту російської нафти.

Нагадаємо, що російський нафтовий сектор перебуває під тиском санкцій і зниження прибутковості після початку повномасштабної війни проти України. Обмеження експорту, зростання дисконту на російську нафту та коливання валютного курсу вже змусили компанії скорочувати інвестиції й переглядати виробничі плани, що створює додаткові ризики для доходів федерального бюджету.