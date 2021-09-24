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    «Барселона» без Мессі зашкутильгала. Кумана вилучили

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    Рональд Куман часто нервує на тренерській лаві - «Барселона» без Мессі зашкутильгала. Кумана вилучили
    Рональд Куман часто нервує на тренерській лаві
    Фото з відкритих джерел

    Суперник «Динамо» в Лізі чемпіонів втратив очки в грі Прімери

    Третю нічию в п’яти стартових матчах чемпіонату Іспанії розписала каталонська «Барселона». Без Ліонеля Мессі, який перейшов до «Парі Сен-Жермен, команда Рональда Кумана набрала з початку сезону всього 9 очок і йде сьомою в турнірній таблиці. Відставання від «Реала», який лідирує, вже складає 7 очок і ще кілька нічиїх і про боротьбу за чемпіонство «Барселоні» можна буде забути.

    У крайньому турі каталонці грали в Кадісі з однойменним клубом. Зустріч завершилася з рахунком 0:0. При цьому у «Кадіса» було навіть більше шансів відкрити рахунок, але в декількох епізодах каталонців виручив голкіпер Марк-Андре тер Штеген.

    «Барселона» з 65-ї хвилини грала в меншості. Протягом чотирьох хвилин півзахисник команди Френкі де Йонг отримав дві жовті картки.

    Вже в доданий час вилучили також і Рональда Кумана.

    «Динамо» зіграє з «Барселоною» 20 жовтня в гостях і 2 листопада в Києві.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Барселона» без Мессі зашкутильгала. Кумана вилучили