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Баскетбольна Євроліга анонсувала розширення у 2027 році

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Баскетбольна Євроліга анонсувала розширення у 2027 році
Євроліга вирішила не зупинятися в розвитку
фото: Euroleague Basketball

Наступний етап процесу відбудеться через один сезон

Рада акціонерів Євроліги погодила розширення турніру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт змагань.

Євроліга запланувала видати до восьми нових тривалих ліцензій на сезон 2027/28. Турнір отримав понад два десятки заявок від чинних клубів Євроліги та Єврокубка, а також шести проєктів. Після попередньої оцінки в наступний етап пройшли 11 кандидатів, а ще чотири заявки залишаються на розгляді.

На другому етапі Євроліга перевірить заявки ретельніше. За підсумками розгляду власники клубів отримають рекомендації, а наприкінці вересня функціонери ухвалять висновки щодо ліцензій. Загальний обсяг інвестицій у наступні п'ять років прогнозують на рівні 3,2 млрд євро.

Найімовірніше, після розширення в Євролізі змагатимуть 24 команди. Постійні ліцензії отримають щонайменше 20 клубів. Ще одне місце, ймовірно, зарезервують за московським ЦСКА, який усунули від міжнародних змагань після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Євроліга залишається головним баскетбольним турніром Старого світу. У прийдешній кампанії там змагатимуться 20 команд. Після регулярної першості відбудеться плейоф, а володар титулу визначиться у Фіналі чотирьох. Чинний переможець – пірейський «Олімпіакос».

До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом росіянки.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол Євроліга

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