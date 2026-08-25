«Запоріжжя» підписало контракт з американським баскетболістом

Джуліан Пауелл у попередньому сезоні грав у португальській «Академіці»

«Запоріжжя» продовжує посилювати склад

БК «Запоріжжя» оголосив про підсилення – гравцем клубу став 205-сантиметровий американський форвард Джуліан Пауелл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

30-річний гравець у попередньому сезоні грав у португальській «Академіці» , де набирав 13.3 очка та 12.6 підбирань за гру. Також гравець виступав у США (NCAA Div I, TBL), Канаді та Азербайджані (БК «Губа»).

Раніше запоріжці, нагадаємо, підписали контракти на сезон 2026/27 з капітаном Антоном Буцом, захисниками Дмитром Мартиновим, Андрієм Величком і Олександром Петренком, форвардами Владиславом Ніколайчуком, Кирилом Клімановим та бігменом В’ячеславом Кіктєвим.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.