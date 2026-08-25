Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Запоріжжя» підписало контракт з американським баскетболістом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Запоріжжя» підписало контракт з американським баскетболістом
Джуліан Пауелл у попередньому сезоні грав у португальській «Академіці»

«Запоріжжя» продовжує посилювати склад

БК «Запоріжжя» оголосив про підсилення – гравцем клубу став 205-сантиметровий американський форвард Джуліан Пауелл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

30-річний гравець у попередньому сезоні грав у португальській «Академіці» , де набирав 13.3 очка та 12.6 підбирань за гру. Також гравець виступав у США (NCAA Div I, TBL), Канаді та Азербайджані (БК «Губа»).

Раніше запоріжці, нагадаємо, підписали контракти на сезон 2026/27 з капітаном Антоном Буцом, захисниками Дмитром Мартиновим, Андрієм Величком і Олександром Петренком, форвардами Владиславом Ніколайчуком, Кирилом Клімановим та бігменом В’ячеславом Кіктєвим.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крістал Лі заявляє, що стала жертвою дискримінації
Вагітна співробітниця подала позов проти клубу НБА: деталі скандалу
Вчора, 00:13
Наша команда провела перші тренування в Ризі
Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до матчів проти Греції та Чорногорії
18 серпня, 13:03
У відборі на Євробаскет-2027 Олена Бойко зіграла за збірну України у всіх шести матчах
Баскетболістка збірної України Бойко наступний сезон проведе у Литві
11 серпня, 11:17
Бобров вперше гратиме у чемпіонаті Польщі
Один з лідерів збірної України з баскетболу продовжить кар'єру у Польщі
11 серпня, 10:25
У 2012 році Нельсона було введено до Зали слави баскетболу
Пішов з життя легендарний тренер та гравець НБА
10 серпня, 09:30
Презентація ляльки Barbie, присвяченої Енджел Ріс, вийшла ненайкращою
Зізнання зірки жіночої НБА про дитинство обернулося скандалом
6 серпня, 17:28
Наступний матч підопічні Марії Дубас проведуть у п’ятницю, 7 серпня, проти третьої команди групи А
Жіноча збірна України з баскетболу U-18 програла Швейцарії на Чемпіонаті Європи
5 серпня, 18:01
Джеймс володіє низкою рекордів НБА
Легендарний гравець НБА оцінив перехід Джеймса у «Філадельфію»
27 липня, 12:27
У 2001 році Райдер став чемпіоном НБА у складі «Лейкерс»
Чемпіон НБА, якого поліція затримувала більше 30 разів, знову опинився під вартою
27 липня, 10:46

Новини

«Запоріжжя» підписало контракт з американським баскетболістом
«Запоріжжя» підписало контракт з американським баскетболістом
Чи візьме участь Росія у Кубку світу з хокею у 2028 році? Стала відома позиція НХЛ
Чи візьме участь Росія у Кубку світу з хокею у 2028 році? Стала відома позиція НХЛ
Фанати «Атлетіко» освистали Хуліана Альвареса через можливий перехід до «Барселони»
Фанати «Атлетіко» освистали Хуліана Альвареса через можливий перехід до «Барселони»
Президент Олімпійського комітету Польщі відмовився залишати посаду після недовіри до себе
Президент Олімпійського комітету Польщі відмовився залишати посаду після недовіри до себе
Етап Діамантової ліги у Польщі увійшов в історії завдяки мегашвидкому забігу на 100 метрів
Етап Діамантової ліги у Польщі увійшов в історії завдяки мегашвидкому забігу на 100 метрів
Співвласник клубу АПЛ потрапив під арешт у США у справі про проституцію
Співвласник клубу АПЛ потрапив під арешт у США у справі про проституцію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
56K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
День Незалежності України 2026: історія свята, привітання та листівки
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua