«Київ-Баскет» підписав контракт з чемпіоном України з баскетболу 3х3
У минулому сезоні Рудий грав «Прикарпаття-Говерли», за яку виходив на майданчик у шести матчах Суперліги
Столичний «Київ-Баскет» оголосив про чергового новачка команди на наступний сезон – клуб підписав 22-річного форварда Мар'яна Рудого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
По ходу минулого сезону Марʼян перебрався до «Прикарпаття-Говерли», за яку виходив на майданчик у шести матчах Суперліги, в яких набирав 2.5 очка і робив 1.5 підбирання.
У Першій лізі він відіграв 13 матчів, в середньому набираючи 23.2 очка, 10.0 підбирання, 1.2 передачі і увійшовши до символічної збірної Першої ліги.
На вихідних Мар'ян Рудий став чемпіоном України з баскетболу 3х3, граючи в одній команді з майбутнім партнером по «Київ-Баскету» Іллею Кабацюрою.
Раніше столичний клуб оголосив про підписання контрактів з захисниками Андрієм Бутком, Рафаелем Колаволе, Данилом Марківим і Назаром Холодом, а також форвардами Богданом Малічем, Іллею Кабацюрою, Дмитром Лихоєм.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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