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«Київ-Баскет» підписав контракт з чемпіоном України з баскетболу 3х3

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Київ-Баскет» підписав контракт з чемпіоном України з баскетболу 3х3
На вихідних Мар'ян Рудий став чемпіоном України з баскетболу 3х3

У минулому сезоні Рудий грав «Прикарпаття-Говерли», за яку виходив на майданчик у шести матчах Суперліги
 

Столичний «Київ-Баскет» оголосив про чергового новачка команди на наступний сезон – клуб підписав 22-річного форварда Мар'яна Рудого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

По ходу минулого сезону Марʼян перебрався до «Прикарпаття-Говерли», за яку виходив на майданчик у шести матчах Суперліги, в яких набирав 2.5 очка і робив 1.5 підбирання.

У Першій лізі він відіграв 13  матчів, в середньому набираючи 23.2 очка, 10.0 підбирання, 1.2 передачі і увійшовши до символічної збірної Першої ліги.

На вихідних Мар'ян Рудий став чемпіоном України з баскетболу 3х3, граючи в одній команді з майбутнім партнером по «Київ-Баскету» Іллею Кабацюрою.

Раніше столичний клуб оголосив про підписання контрактів з захисниками Андрієм Бутком, Рафаелем Колаволе, Данилом Марківим і Назаром Холодом, а також форвардами Богданом Малічем, Іллею Кабацюрою, Дмитром Лихоєм. 

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: БК Київ-Баскет баскетбол

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