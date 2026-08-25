«Київ-Баскет» підписав контракт з чемпіоном України з баскетболу 3х3

На вихідних Мар'ян Рудий став чемпіоном України з баскетболу 3х3

У минулому сезоні Рудий грав «Прикарпаття-Говерли», за яку виходив на майданчик у шести матчах Суперліги



Столичний «Київ-Баскет» оголосив про чергового новачка команди на наступний сезон – клуб підписав 22-річного форварда Мар'яна Рудого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

По ходу минулого сезону Марʼян перебрався до «Прикарпаття-Говерли», за яку виходив на майданчик у шести матчах Суперліги, в яких набирав 2.5 очка і робив 1.5 підбирання.

У Першій лізі він відіграв 13 матчів, в середньому набираючи 23.2 очка, 10.0 підбирання, 1.2 передачі і увійшовши до символічної збірної Першої ліги.

На вихідних Мар'ян Рудий став чемпіоном України з баскетболу 3х3, граючи в одній команді з майбутнім партнером по «Київ-Баскету» Іллею Кабацюрою.

Раніше столичний клуб оголосив про підписання контрактів з захисниками Андрієм Бутком, Рафаелем Колаволе, Данилом Марківим і Назаром Холодом, а також форвардами Богданом Малічем, Іллею Кабацюрою, Дмитром Лихоєм.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.