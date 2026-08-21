«Волинь» підписала контракт з американським баскетболістом

У 2024 році Старр виступав у мексиканській CIBAPAC, де отримав відзнаку All-Conference Playe

Старр має досвід виступів у професійних лігах Туреччини та Мексики

БК «Волинь» оголосила про підписання контракту з американським розігруючим Браяном Старром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

30-річний баскетболіст зі США має досвід виступів у професійних лігах, зокрема, Туреччини та Мексики. У сезоні 2022 року захисник увійшов до трійки найрезультативніших гравців турецької TBL.

У 2024 році виступав у мексиканській CIBAPAC, де отримав відзнаку All-Conference Player.

«Волинь» раніше оголошувала про підписання Максима Нікітіна, Ігоря Клімова, Микиту Безиму, Ростилава Кабанова, Святослава Товкача, Олександра Третяка, Романа Троцика і Назара Короля, а також продовження контракту з головним тренером команди Нікітою Воєводою.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.