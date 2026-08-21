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«Волинь» підписала контракт з американським баскетболістом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Волинь» підписала контракт з американським баскетболістом
У 2024 році Старр виступав у мексиканській CIBAPAC, де отримав відзнаку All-Conference Playe

Старр має досвід виступів у професійних лігах Туреччини та Мексики

БК «Волинь» оголосила про підписання контракту з американським розігруючим Браяном Старром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

30-річний баскетболіст зі США має досвід виступів у професійних лігах, зокрема, Туреччини та Мексики. У сезоні 2022 року захисник увійшов до трійки найрезультативніших гравців турецької TBL.

У 2024 році виступав у мексиканській CIBAPAC, де отримав відзнаку All-Conference Player.

«Волинь» раніше оголошувала про підписання Максима Нікітіна, Ігоря Клімова, Микиту Безиму, Ростилава Кабанова, Святослава Товкача, Олександра Третяка, Романа Троцика і Назара Короля, а також продовження контракту з головним тренером команди Нікітою Воєводою.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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