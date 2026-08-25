Коваль залишила клуб з США після появи в ньому російської баскетболістки
Катерина Коваль пішла з LSU Tigers
Українська центрова Катерина Коваль залишає американський клуб LSU Tigers, який виступає у студентській лізі у NCAA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на infonews.ca.
Рішення Коваль було ухвалене після того, як LSU Tigers підписали контракт із російською баскетболісткою Анною Мінаєвою.
Головна тренерка LSU Кім Малкі повідомила, що Коваль залишає команду з «особистих причин», зазначивши, що в клубі поважають її право на конфіденційність щодо цього рішення.
«Ми довго про це розмовляли, і це було важке рішення для неї. Я знаю, що їй важко, бо вона любить LSU. Катерина – чудова людина. Вона має зробити те, що вважає правильним для себе, і ми повністю її підтримуємо. Ми всі бажаємо їй всього найкращого», – сказала Малкі.
У минулому сезоні NCAA Коваль у середньому набирала 8,3 очка та робила 6,3 підбирання за матч.
Нещодавно LSU Tigers підписали контракт з центровою Анною Мінаєвою, яка раніше виступала на професійному рівні за московський клуб MBA.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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