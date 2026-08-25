Коваль залишила клуб з США після появи в ньому російської баскетболістки

У минулому сезоні NCAA Коваль у середньому набирала 8,3 очка та робила 6,3 підбирання за матч

Катерина Коваль пішла з LSU Tigers

Українська центрова Катерина Коваль залишає американський клуб LSU Tigers, який виступає у студентській лізі у NCAA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на infonews.ca.

Рішення Коваль було ухвалене після того, як LSU Tigers підписали контракт із російською баскетболісткою Анною Мінаєвою.

Головна тренерка LSU Кім Малкі повідомила, що Коваль залишає команду з «особистих причин», зазначивши, що в клубі поважають її право на конфіденційність щодо цього рішення.

«Ми довго про це розмовляли, і це було важке рішення для неї. Я знаю, що їй важко, бо вона любить LSU. Катерина – чудова людина. Вона має зробити те, що вважає правильним для себе, і ми повністю її підтримуємо. Ми всі бажаємо їй всього найкращого», – сказала Малкі.

У минулому сезоні NCAA Коваль у середньому набирала 8,3 очка та робила 6,3 підбирання за матч.

Нещодавно LSU Tigers підписали контракт з центровою Анною Мінаєвою, яка раніше виступала на професійному рівні за московський клуб MBA.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.