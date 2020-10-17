  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Баскетбольна Суперліга: володар Кубка програє в Кам’янському, «Київ-Баскет» зміцнює лідерство

    • Розсилка
    Аверейл Юґба знову продемонстрував, що є одним із лідерів&nbsp;&laquo;Тернополя&raquo; - Баскетбольна Суперліга: володар Кубка програє в Кам’янському, «Київ-Баскет» зміцнює лідерство
    Аверейл Юґба знову продемонстрував, що є одним із лідерів «Тернополя»
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    Найбільший розгром стався у Миколаєві

    16 жовтня в п’яти містах відбувся повноцінний тур української баскетбольної Суперліги.

    Головною його подією стало повернення до обойми десятиразових чемпіонів країни, чемпіонів СССР-1989 київського «Будівельника». Через накопичені борги перед колишніми гравцями і тренерами клуб був відсутній з весни 2018-го і повернувся лише зараз. У своєму стартовому матчі зібрана наспіх команда під керівництвом тренерів Вальдемараса Хомічюса і Леоніда Яйла програла «Дніпру» 78:94.

    А головна несподіванка трапилася у Кам’янському.

    «Прометей» (Кам’янське) – «Хімік» (Південне) – 94:72

    Чинні володарі національного Кубка програли, не дивлячись на 25 очок, 6 підбирань і 4 передачі Тайлера Нельсона. «Прометей» свій другий матч після несподіваної стартової поразки від «Запоріжжя» виграв великою мірою завдяки результативності Маркіза Ріда – 22 очки і 5 перехоплень. 16 очок і 5 підбирань у Майкла Маєрса. Олександр Бєліков набрав 12 пунктів, Ді-Джей Стефенс – 10.

    «Миколаїв» - «Тернопіль» - 68:106

    Тернополяни здобули другу перемогу в сезоні, завдавши «Миколаєву», для якого то у зв’язку з випадками захворювання на Covid-19 був перший поєдинок, нищівної поразки. Найрезультативнішим у переможців був Керрінґтон Ворд – 18 очок і 7 підбирань. Інший американець Аверейл Юґба зробив дабл-дабл – 16 очок і 12 підбирань. Також серед тернополян варто відзначити індивідуальні показники Андрія Кальниченка (13 очок і 8 підбирань), Едрієна Боуї (13 очок і 5 передач), Андрія Агафонова (11 очок і 6 підбирань), Олександра Кольченка (9 очок, 6 підбирань, 4 передачі) та Павла Буренка (8 очок, 6 підбирань і 6 передач). У «корабелів» 16 очок і 12 підбирань на рахунку Олександра Кушнірова.

    «Запоріжжя» - «Одеса» - 80:66

    «Одеса» програла четвертий матч із чотирьох, а запоріжці виграли другий із двох поєдинків. У господарів 18-ма очками і 8 підбираннями відзначився Віталій Мальчевський. 14 очок, 6 підбирань і 5 передач на рахунку Майкла Кеффі. 13 очок і 9 підбирань – в Аурімаса Маяускаса. Також 13 пунктів набрав Джошуа Форчун. Але поряд із тим у нього 7 втрат. В одеситів найкращим традиційно був Юрій Кондраков – 20 очок.

    «Черкаські Мавпи» - «Київ-Баскет» - 67:102

    У переможців більше 10-ти очок набрали відразу п’ятеро гравців: Брюс Мессі (18 + 4 передачі), Сергій Павлов (15), Олександр Мішула (12 + 6 передач), Павло Крутоус (11), Артем Ковальов (11). Серед черкащан знову виділявся Олександр Кобець – 18 очок. На рахунку Дмитра Скапинцева – 17 очок і 8 підбирань.

    Після п’ятничних матчів з трьома перемогами лідирує «Київ-Баскет». Без втрат ідуть також «Запоріжжя» і «Дніпро», які виграли по два матчі. «Тернопіль» і «Прометей» мають по дві перемоги при одній поразці.

    Наступні матчі української Суперліги – 18 жовтня: «Черкаські Мавпи» - «Тернопіль», «Запоріжжя» - «Хімік», «Будівельник» - «Харківські Соколи», «Миколаїв» - «Київ-Баскет». 

     Читайте також: Баскетбольна Суперліга: драматична розв’язка у Харкові, перші перемоги «Хіміка» та «Київ-Баскета»
    Олександр Кольченко баскетбол Олександр Мішула БК Будівельник БК Київ-Баскет БК Тернопіль БК Хімік Павло Буренко Андрій Агафонов Олександр Кушніров Павло Крутоус БК Одеса Сергій Павлов БК Черкаські Мавпи Юрій Кондраков Артем Ковальов БК «Прометей» (Кам'янське) МБК «Миколаїв» Аверейл Юґба БК «Запоріжжя» Суперліга Андрій Кальниченко Олександр Кобець Керрінґтон Ворд Едрієн Боуї Брюс Мессі Тайлер Нельсон Олександр Бєліков Майкл Маєрс Маркіз Рід Аурімас Маяускас Майкл Кеффі Джошуа Форчун Віталій Мальчевський Ді-Джей Стефенс Дмитро Скапинцев
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies