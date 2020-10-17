Баскетбольна Суперліга: володар Кубка програє в Кам’янському, «Київ-Баскет» зміцнює лідерство



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Аверейл Юґба знову продемонстрував, що є одним із лідерів «Тернополя» Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

Найбільший розгром стався у Миколаєві

16 жовтня в п’яти містах відбувся повноцінний тур української баскетбольної Суперліги.

Головною його подією стало повернення до обойми десятиразових чемпіонів країни, чемпіонів СССР-1989 київського «Будівельника». Через накопичені борги перед колишніми гравцями і тренерами клуб був відсутній з весни 2018-го і повернувся лише зараз. У своєму стартовому матчі зібрана наспіх команда під керівництвом тренерів Вальдемараса Хомічюса і Леоніда Яйла програла «Дніпру» 78:94.

А головна несподіванка трапилася у Кам’янському.

«Прометей» (Кам’янське) – «Хімік» (Південне) – 94:72

Чинні володарі національного Кубка програли, не дивлячись на 25 очок, 6 підбирань і 4 передачі Тайлера Нельсона. «Прометей» свій другий матч після несподіваної стартової поразки від «Запоріжжя» виграв великою мірою завдяки результативності Маркіза Ріда – 22 очки і 5 перехоплень. 16 очок і 5 підбирань у Майкла Маєрса. Олександр Бєліков набрав 12 пунктів, Ді-Джей Стефенс – 10.

«Миколаїв» - «Тернопіль» - 68:106

Тернополяни здобули другу перемогу в сезоні, завдавши «Миколаєву», для якого то у зв’язку з випадками захворювання на Covid-19 був перший поєдинок, нищівної поразки. Найрезультативнішим у переможців був Керрінґтон Ворд – 18 очок і 7 підбирань. Інший американець Аверейл Юґба зробив дабл-дабл – 16 очок і 12 підбирань. Також серед тернополян варто відзначити індивідуальні показники Андрія Кальниченка (13 очок і 8 підбирань), Едрієна Боуї (13 очок і 5 передач), Андрія Агафонова (11 очок і 6 підбирань), Олександра Кольченка (9 очок, 6 підбирань, 4 передачі) та Павла Буренка (8 очок, 6 підбирань і 6 передач). У «корабелів» 16 очок і 12 підбирань на рахунку Олександра Кушнірова.

«Запоріжжя» - «Одеса» - 80:66

«Одеса» програла четвертий матч із чотирьох, а запоріжці виграли другий із двох поєдинків. У господарів 18-ма очками і 8 підбираннями відзначився Віталій Мальчевський. 14 очок, 6 підбирань і 5 передач на рахунку Майкла Кеффі. 13 очок і 9 підбирань – в Аурімаса Маяускаса. Також 13 пунктів набрав Джошуа Форчун. Але поряд із тим у нього 7 втрат. В одеситів найкращим традиційно був Юрій Кондраков – 20 очок.

«Черкаські Мавпи» - «Київ-Баскет» - 67:102

У переможців більше 10-ти очок набрали відразу п’ятеро гравців: Брюс Мессі (18 + 4 передачі), Сергій Павлов (15), Олександр Мішула (12 + 6 передач), Павло Крутоус (11), Артем Ковальов (11). Серед черкащан знову виділявся Олександр Кобець – 18 очок. На рахунку Дмитра Скапинцева – 17 очок і 8 підбирань.

Після п’ятничних матчів з трьома перемогами лідирує «Київ-Баскет». Без втрат ідуть також «Запоріжжя» і «Дніпро», які виграли по два матчі. «Тернопіль» і «Прометей» мають по дві перемоги при одній поразці.

Наступні матчі української Суперліги – 18 жовтня: «Черкаські Мавпи» - «Тернопіль», «Запоріжжя» - «Хімік», «Будівельник» - «Харківські Соколи», «Миколаїв» - «Київ-Баскет».