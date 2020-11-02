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    Син Коломойського у вогні. Відбулися чергові матчі баскетбольної Суперліги

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    Григорій Коломойський взяв м'яч і не віддасть нікому - Син Коломойського у вогні. Відбулися чергові матчі баскетбольної Суперліги
    Григорій Коломойський взяв м'яч і не віддасть нікому
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    «Київ-Баскет» зміцнив лідерство

    У неділю, 1 листопада, відбулися чергових чотири матчі регулярного чемпіонату Української баскетбольної Суперліги.

    «Дніпро» - «Одеса» - 84:72 (16:17, 18:22, 26:13, 24:20)

    «Дніпро»: Іссуф Санон (16 – 5 втрат), В’ячеслав Бобров (12 + 8 підбирань + 7 передач + 2 блок-шоти), Григорій Коломойський (12), Анатолій Шундель (11 + 5 передач), Станіслав Тимофеєнко (10 + 5 підбирань + 4 передачі), Дмитро Глєбов (8), Максим Закурдаєв (5), Максим Корнієнко (4 + 4 підбирання), Джаред Террелл (4), В’ячеслав Кравцов (2 + 5 підбирань), Генрі Дуґат (0 + 8 передач)

    «Одеса»: Ділейні Блейлок (18 + 10 підбирань), Юрій Кондраков (16 + 4 передачі – 7 втрат), Денис Носков (9 + 12 підбирань), Вадим Прокопенко (8 + 6 підбирань), Роман Новіков (7 + 5 підбирань), Рамел Браун (6 + 5 передач + 4 підбирання), Антон Давидюк (4), Микита Найко (2), Ілля Заєць (2)

    Дніпряни здобули п’яту перемогу в сезоні за умови, що довго запрягали, а їх тренер Денис Журавльов використовував широку ротацію. Зокрема 12 очок набрав син Ігоря Коломойського Григорій. Також варто відзначити дебют у новому сезоні розігрую чого збірної України Іссуфа Санона.

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    Ігор Валерійович спостерігав за грою сина вживу

    «Запоріжжя» - «Тернопіль» - 74:81 (16:18, 27:20, 8:22, 23:21)

    «Запоріжжя»: Джоша Форчун (32 + 4 підбирання), Віталій Мальчевський (13 + 4 підбирання), Майкл Кеффі (12 + 6 передач + 5 підбирань), Андрій Грицак (11 + 10 підбирань), Олександр Сизов (4 + 4 підбирання), Яків Тітов (2 + 6 перехоплень)

    «Тернопіль»: Аверейл Юґба (15 + 10 підбирань + 2 блок-шоти), Едрієн Боуї (12 + 6 передач – 6 втрат), Олександр Кольченко (12 + 7 передач), Павло Буренко (12 + 5 передач – 5 втрат), Андрій Кальниченко (11 + 10 підбирань), Андрій Агафонов (10 + 5 підбирань + 2 блок-шоти)

    «Запоріжжя» після стартової серії з п’яти перемог програло другий поєдинок поспіль. Рівніше вкомплектований «Тернопіль» впорався з командою Станіслава Овдеєнка, навіть не дивлячись на відсутність форварда Керрінґтона Ворда, який через сімейні обставини пропускав другий матч поспіль.

    «Прометей» (Кам’янське) – «Київ-Баскет» - 71:81 (16:20, 18:20, 16:22, 21:19)

    «Прометей»: Майкл Маєрс (25 + 7 підбирань), Олександр Бєліков (10), В’ячеслав Петров (8 + 8 підбирань + 4 передачі), Денис Лукашов (8 + 6 передач), Олександр Липовий (7 + 4 передачі), Ілля Сидоров (7), Ді-Джей Стефенс (4)

    «Київ-Баскет»: Брюс Мессі (18), Богдан Близнюк (17 + 5 підбирань + 4 перехоплення), Сергій Павлов (11 + 7 підбирань + 2 блок-шоти), Майкл Джейкобсон (11 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Олександр Мішула (9), Брендон Янґ (8 + 4 підбирання), Владислав Коренюк (4 + 8 підбирань)

    «Київ-Баскет» здобув восьму перемогу у восьми матчах найперше завдяки тому, що зумів нейтралізувати лідера суперників, форварда Ді-Джея Стефенса.

    «Харківські Соколи» - «Хімік» (Південне) – 78:85 (20:30, 23:24, 16:14, 19:17)

    «Соколи»: Ларон Денді (18 + 11 підбирань + 4 передачі), Ілля Чумаков (16), Брендон Боґґс (14 + 4 підбирання + 4 передачі), Дехуан Ґраф (9 + 9 передач – 4 втрати), Олександр Місяць (6), Антон Мусієнко (6)

    «Хімік»: Тайлер Нельсон (19 + 9 підбирань + 3 блок-шоти – 4 втрати), Льюїс Салліван (18 + 10 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення – 4 втрати), Кирило Марченко (16), Олександр Ковляр (14 + 7 передач), Андрій Мироненко (14 + 5 передач)

    «Хімік» перервав п’ятиматчеву програшну серію, яка тривала з тієї миті, як чинні володарі Кубка України перемогли в першому турі «Тернопіль».

    «Київ-Баскет» з вісьмома перемогами у восьми матчах впевнено лідирує. «Дніпро» виграв п’ять матчів і програв лише киянам та іде другим. У «Запоріжжя» і «Прометея» по п’ять перемог у семи матчах, у «Тернополя» - п’ять у восьми. Решта команд мають негативний баланс перемог і поразок.

    У наступному матчі Суперліги «Тернопіль» 4 листопада гратиме з київським «Будівельником».

     Читайте також: Виснажений коронавірусом київський «Будівельник» спромігся на диво в матчі Суперліги
    Олександр Кольченко баскетбол Олександр Мішула В'ячеслав Кравцов БК Київ-Баскет Богдан Близнюк Денис Лукашов В'ячеслав Бобров Павло Буренко Андрій Агафонов БК Дніпро Денис Журавльов Станіслав Тимофеєнко В'ячеслав Петров Денис Носков БК Одеса Максим Закурдаєв Дмитро Глєбов Роман Новіков Анатолій Шундель Олександр Сизов Олександр Липовий Брендон Янґ Сергій Павлов Вадим Прокопенко Кирило Марченко Юрій Кондраков Андрій Мироненко Ілля Сидоров Іссуф Санон БК «Прометей» (Кам'янське) Генрі Дуґат Максим Корнієнко Аверейл Юґба Микита Найко Джаред Террелл БК «Запоріжжя» Суперліга Андрій Кальниченко Керрінґтон Ворд Едрієн Боуї Брюс Мессі Майкл Джейкобсон Владислав Коренюк Григорій Коломойський Рамел Браун Олександр Бєліков Майкл Маєрс Яків Тітов Майкл Кеффі Андрій Грицак Джошуа Форчун Віталій Мальчевський Антон Давидюк Ілля Заєць Ді-Джей Стефенс Ділейні Блейлок Брендон Боґґс Олександр Місяць Станіслав Овдеєнко
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