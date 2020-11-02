Син Коломойського у вогні. Відбулися чергові матчі баскетбольної Суперліги

«Київ-Баскет» зміцнив лідерство

У неділю, 1 листопада, відбулися чергових чотири матчі регулярного чемпіонату Української баскетбольної Суперліги.

«Дніпро» - «Одеса» - 84:72 (16:17, 18:22, 26:13, 24:20)

«Дніпро»: Іссуф Санон (16 – 5 втрат), В’ячеслав Бобров (12 + 8 підбирань + 7 передач + 2 блок-шоти), Григорій Коломойський (12), Анатолій Шундель (11 + 5 передач), Станіслав Тимофеєнко (10 + 5 підбирань + 4 передачі), Дмитро Глєбов (8), Максим Закурдаєв (5), Максим Корнієнко (4 + 4 підбирання), Джаред Террелл (4), В’ячеслав Кравцов (2 + 5 підбирань), Генрі Дуґат (0 + 8 передач)

«Одеса»: Ділейні Блейлок (18 + 10 підбирань), Юрій Кондраков (16 + 4 передачі – 7 втрат), Денис Носков (9 + 12 підбирань), Вадим Прокопенко (8 + 6 підбирань), Роман Новіков (7 + 5 підбирань), Рамел Браун (6 + 5 передач + 4 підбирання), Антон Давидюк (4), Микита Найко (2), Ілля Заєць (2)

Дніпряни здобули п’яту перемогу в сезоні за умови, що довго запрягали, а їх тренер Денис Журавльов використовував широку ротацію. Зокрема 12 очок набрав син Ігоря Коломойського Григорій. Також варто відзначити дебют у новому сезоні розігрую чого збірної України Іссуфа Санона.

Ігор Валерійович спостерігав за грою сина вживу

«Запоріжжя» - «Тернопіль» - 74:81 (16:18, 27:20, 8:22, 23:21)

«Запоріжжя»: Джоша Форчун (32 + 4 підбирання), Віталій Мальчевський (13 + 4 підбирання), Майкл Кеффі (12 + 6 передач + 5 підбирань), Андрій Грицак (11 + 10 підбирань), Олександр Сизов (4 + 4 підбирання), Яків Тітов (2 + 6 перехоплень)

«Тернопіль»: Аверейл Юґба (15 + 10 підбирань + 2 блок-шоти), Едрієн Боуї (12 + 6 передач – 6 втрат), Олександр Кольченко (12 + 7 передач), Павло Буренко (12 + 5 передач – 5 втрат), Андрій Кальниченко (11 + 10 підбирань), Андрій Агафонов (10 + 5 підбирань + 2 блок-шоти)

«Запоріжжя» після стартової серії з п’яти перемог програло другий поєдинок поспіль. Рівніше вкомплектований «Тернопіль» впорався з командою Станіслава Овдеєнка, навіть не дивлячись на відсутність форварда Керрінґтона Ворда, який через сімейні обставини пропускав другий матч поспіль.

«Прометей» (Кам’янське) – «Київ-Баскет» - 71:81 (16:20, 18:20, 16:22, 21:19)

«Прометей»: Майкл Маєрс (25 + 7 підбирань), Олександр Бєліков (10), В’ячеслав Петров (8 + 8 підбирань + 4 передачі), Денис Лукашов (8 + 6 передач), Олександр Липовий (7 + 4 передачі), Ілля Сидоров (7), Ді-Джей Стефенс (4)

«Київ-Баскет»: Брюс Мессі (18), Богдан Близнюк (17 + 5 підбирань + 4 перехоплення), Сергій Павлов (11 + 7 підбирань + 2 блок-шоти), Майкл Джейкобсон (11 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Олександр Мішула (9), Брендон Янґ (8 + 4 підбирання), Владислав Коренюк (4 + 8 підбирань)

«Київ-Баскет» здобув восьму перемогу у восьми матчах найперше завдяки тому, що зумів нейтралізувати лідера суперників, форварда Ді-Джея Стефенса.

«Харківські Соколи» - «Хімік» (Південне) – 78:85 (20:30, 23:24, 16:14, 19:17)

«Соколи»: Ларон Денді (18 + 11 підбирань + 4 передачі), Ілля Чумаков (16), Брендон Боґґс (14 + 4 підбирання + 4 передачі), Дехуан Ґраф (9 + 9 передач – 4 втрати), Олександр Місяць (6), Антон Мусієнко (6)

«Хімік»: Тайлер Нельсон (19 + 9 підбирань + 3 блок-шоти – 4 втрати), Льюїс Салліван (18 + 10 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення – 4 втрати), Кирило Марченко (16), Олександр Ковляр (14 + 7 передач), Андрій Мироненко (14 + 5 передач)

«Хімік» перервав п’ятиматчеву програшну серію, яка тривала з тієї миті, як чинні володарі Кубка України перемогли в першому турі «Тернопіль».

«Київ-Баскет» з вісьмома перемогами у восьми матчах впевнено лідирує. «Дніпро» виграв п’ять матчів і програв лише киянам та іде другим. У «Запоріжжя» і «Прометея» по п’ять перемог у семи матчах, у «Тернополя» - п’ять у восьми. Решта команд мають негативний баланс перемог і поразок.

У наступному матчі Суперліги «Тернопіль» 4 листопада гратиме з київським «Будівельником».