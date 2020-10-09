Причина – коронавірус: американський тренер української Суперліги пішов у відставку ще до старту сезону
Крістіан Томас побоюється, що через високий поріг інфікованості Covid-19 в Україні не впорається з поставленими завданнями
Американський фахівець Крістіан Томас подав заяву про відставку з посади головного тренера баскетбольного клубу «Миколаїв», яку він зайняв у міжсезоння.
Про це «корабели» повідомили за допомогою клубних акаунтів у соціальних мережах.
Рішення подати у відставку Томас пояснив високим рівнем поширення коронавірусу в Україні і критичним порогом інфікованості провідних гравців клубу.
«Побоююся, що ситуація, пов'язана з пандемією, буде посилюватися, і з цієї причини я не виправдаю покладених на мене надій. Не в моїх правилах бути аутсайдером, і я прийняв важке для себе рішення попросити про свою відставку», - зазначив тренер.
Томас не провів біля керма «корабелів» жодного офіційного матчу – старт сезону для миколаївської команди був відкладений через низку позитивних тестів на Covid-19 і подальшого виходу колективу на самоізоляцію.
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Ім'я фахівця, який замінить Томаса в статусі головного тренера «Миколаєва», стане відомим у найближчі дні.