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    Причина – коронавірус: американський тренер української Суперліги пішов у відставку ще до старту сезону

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    Крістіан Томас приїхав до Миколаєва влітку - Причина – коронавірус: американський тренер української Суперліги пішов у відставку ще до старту сезону
    Крістіан Томас приїхав до Миколаєва влітку
    Світлина - МБК «Миколаїв»

    Крістіан Томас побоюється, що через високий поріг інфікованості Covid-19 в Україні не впорається з поставленими завданнями

    Американський фахівець Крістіан Томас подав заяву про відставку з посади головного тренера баскетбольного клубу «Миколаїв», яку він зайняв у міжсезоння.

    Про це «корабели» повідомили за допомогою клубних акаунтів у соціальних мережах.

    Рішення подати у відставку Томас пояснив високим рівнем поширення коронавірусу в Україні і критичним порогом інфікованості провідних гравців клубу.

    «Побоююся, що ситуація, пов'язана з пандемією, буде посилюватися, і з цієї причини я не виправдаю покладених на мене надій. Не в моїх правилах бути аутсайдером, і я прийняв важке для себе рішення попросити про свою відставку», - зазначив тренер.

    Томас не провів біля керма «корабелів» жодного офіційного матчу – старт сезону для миколаївської команди був відкладений через низку позитивних тестів на Covid-19 і подальшого виходу колективу на самоізоляцію.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      250538
    • Хворіють
      135109
    • Одужали
      110650
    • Померли
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    Ім'я фахівця, який замінить Томаса в статусі головного тренера «Миколаєва», стане відомим у найближчі дні.

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