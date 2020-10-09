Причина – коронавірус: американський тренер української Суперліги пішов у відставку ще до старту сезону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крістіан Томас приїхав до Миколаєва влітку Світлина - МБК «Миколаїв»

Крістіан Томас побоюється, що через високий поріг інфікованості Covid-19 в Україні не впорається з поставленими завданнями

Американський фахівець Крістіан Томас подав заяву про відставку з посади головного тренера баскетбольного клубу «Миколаїв», яку він зайняв у міжсезоння.

Про це «корабели» повідомили за допомогою клубних акаунтів у соціальних мережах.

Рішення подати у відставку Томас пояснив високим рівнем поширення коронавірусу в Україні і критичним порогом інфікованості провідних гравців клубу.

«Побоююся, що ситуація, пов'язана з пандемією, буде посилюватися, і з цієї причини я не виправдаю покладених на мене надій. Не в моїх правилах бути аутсайдером, і я прийняв важке для себе рішення попросити про свою відставку», - зазначив тренер.

Томас не провів біля керма «корабелів» жодного офіційного матчу – старт сезону для миколаївської команди був відкладений через низку позитивних тестів на Covid-19 і подальшого виходу колективу на самоізоляцію.

Коронавірус в Україні

Всього 250538

Хворіють 135109

Одужали 110650

Померли 4779

Копіювати код для вставки

Ім'я фахівця, який замінить Томаса в статусі головного тренера «Миколаєва», стане відомим у найближчі дні.