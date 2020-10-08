Баскетбольна Суперліга: драматична розв’язка у Харкові, перші перемоги «Хіміка» та «Київ-Баскета»



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«Хімік» - «Тернопіль»: найрезультативніші гравці матчу Льюїс Салліван та Аверейл Юґба у минулому чемпіонаті ще грали в одній команді Світлина - Петро Штрейбрейкер, ФБУ

З потенційних фаворитів програли «Черкаські Мавпи»

8 жовтня відбулося три матчі в баскетбольній Суперлізі України. Прем’єрними перемогами в сезоні відзначилися «Хімік» з Південного, «Київ-Баскет» та «Харківські Соколи».

Найцікавіший матч відбувся у Харкові, де місцеві «Соколи» перемогли 70:69 «Черкаські Мавпи». Перемогу слобожанцям приніс індивідуальний прохід Дехуана Ґрафа за п’ять секунд до фінальної сирени. Ґраф був найкращим на паркеті впродовж усієї гри – за 33 хвилини він набрав 18 очок, зробив 4 підбирання та 5 передач. У суперників 21-м очком відзначився Олександр Кобець.

Продовжив переможну серію в чемпіонаті після сенсаційного здобуття національного Кубка «Хімік» з Південного. В рідному спорткомплексі «Олімп» команда Віталія Степановського перемогла 80:64 дебютантів елітного дивізіону з «Тернополя». Гості боролися з фаворитами на рівних лише впродовж першої чверті, яку взагалі виграли 22:20. Однак надалі «Хімік» домінував на майданчику дуже відчутно, фактично перетворивши заключну десятихвилинку в формальність. За статистикою найкращими в складі обох команд були американці. У «Хіміка» 18-ма очками і 9-ма підбираннями відзначився Льюїс Салліван, а Тайрел Нельсон набрав 16 пунктів, зробив 5 підбирань і 5 асистів. У «Тернополя» найрезультативнішим був екс-гравець «Хіміка» Аверейл Юґба, який приніс команді 28 очок, зробив 9 підбирань, але при цьому 6 разів втратив м’яч. Керрінґтон Ворд у дебютному матчі в Україні відзначився 10-ма очками і 5-ма підбираннями, а досвідчений Андрій Агафонов набрав 9 очок і 7 підбирань.

У заключному матчі дня «Київ-Баскет» розгромив «Одесу» - 74:54. У переможців 13-ма очками і 7-ма підбираннями відзначився Артем Ковальов, у Брендона Янґа – 10 очок, 6 підбирань і 5 передач, у Брюса Мессі – 9 очок і 7 передач. В одеситів можна виділити Юрія Кондракова – 15 очок і 7 передач.

Нагадаємо, що 7 жовтня, в стартовому матчі чемпіонату «Запоріжжя» сенсаційно перемогло «Прометей».

Наступні поєдинки Суперліги відбудуться 10 жовтня: «Дніпро» зіграє з «Черкаськими Мавпами», «Одеса» – з «Тернополем», «Київ-Баскет» – з «Хіміком».