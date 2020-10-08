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    Баскетбольна Суперліга: драматична розв’язка у Харкові, перші перемоги «Хіміка» та «Київ-Баскета»

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    &laquo;Хімік&raquo; -&nbsp;&laquo;Тернопіль&raquo;: найрезультативніші гравці матчу Льюїс Салліван та Аверейл Юґба у минулому чемпіонаті ще грали в одній команді - Баскетбольна Суперліга: драматична розв’язка у Харкові, перші перемоги «Хіміка» та «Київ-Баскета»
    «Хімік» - «Тернопіль»: найрезультативніші гравці матчу Льюїс Салліван та Аверейл Юґба у минулому чемпіонаті ще грали в одній команді
    Світлина - Петро Штрейбрейкер, ФБУ

    З потенційних фаворитів програли «Черкаські Мавпи»

    8 жовтня відбулося три матчі в баскетбольній Суперлізі України. Прем’єрними перемогами в сезоні відзначилися «Хімік» з Південного, «Київ-Баскет» та «Харківські Соколи».

    Найцікавіший матч відбувся у Харкові, де місцеві «Соколи» перемогли 70:69 «Черкаські Мавпи». Перемогу слобожанцям приніс індивідуальний прохід Дехуана Ґрафа за п’ять секунд до фінальної сирени. Ґраф був найкращим на паркеті впродовж усієї гри – за 33 хвилини він набрав 18 очок, зробив 4 підбирання та 5 передач. У суперників 21-м очком відзначився Олександр Кобець.

    Продовжив переможну серію в чемпіонаті після сенсаційного здобуття національного Кубка «Хімік» з Південного. В рідному спорткомплексі «Олімп» команда Віталія Степановського перемогла 80:64 дебютантів елітного дивізіону з «Тернополя». Гості боролися з фаворитами на рівних лише впродовж першої чверті, яку взагалі виграли 22:20. Однак надалі «Хімік» домінував на майданчику дуже відчутно, фактично перетворивши заключну десятихвилинку в формальність. За статистикою найкращими в складі обох команд були американці. У «Хіміка» 18-ма очками і 9-ма підбираннями відзначився Льюїс Салліван, а Тайрел Нельсон набрав 16 пунктів, зробив 5 підбирань і 5 асистів. У «Тернополя» найрезультативнішим був екс-гравець «Хіміка» Аверейл Юґба, який приніс команді 28 очок, зробив 9 підбирань, але при цьому 6 разів втратив м’яч. Керрінґтон Ворд у дебютному матчі в Україні відзначився 10-ма очками і 5-ма підбираннями, а досвідчений Андрій Агафонов набрав 9 очок і 7 підбирань.

    У заключному матчі дня «Київ-Баскет» розгромив «Одесу» - 74:54. У переможців 13-ма очками і 7-ма підбираннями відзначився Артем Ковальов, у Брендона Янґа – 10 очок, 6 підбирань і 5 передач, у Брюса Мессі – 9 очок і 7 передач. В одеситів можна виділити Юрія Кондракова – 15 очок і 7 передач.

    Нагадаємо, що 7 жовтня, в стартовому матчі чемпіонату «Запоріжжя» сенсаційно перемогло «Прометей».

    Наступні поєдинки Суперліги відбудуться 10 жовтня: «Дніпро» зіграє з «Черкаськими Мавпами», «Одеса» – з «Тернополем», «Київ-Баскет» – з «Хіміком».

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    баскетбол БК Київ-Баскет БК Тернопіль БК Хімік Віталій Степановський Андрій Агафонов БК Одеса Брендон Янґ БК Черкаські Мавпи Юрій Кондраков Артем Ковальов Аверейл Юґба Льюїс Салліван Суперліга Олександр Кобець Керрінґтон Ворд Брюс Мессі БК «Харківські Соколи» Тайлер Нельсон Дехуан Ґраф
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