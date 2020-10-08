Київський «Будівельник» підписав контракти з другим американцем і першим українцем



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Реджі Джонсон - другий американець у складі киян Світлина - БК «Будівельник»

Тепер у складі відродженого колективу є два Джонсони

Відроджений нещодавно найіменитіший український баскетбольний клуб «Будівельник» презентував ще двох новачків. Слідом за Брайсом Джонсоном в команді з’явився ще один американець – 26-річний американський захисник Реджінальд Джонсон-молодший.

Реджі (26 років, 188 см, 86 кг) сезон-2019/2020 провів в елітному дивізіоні Угорщини у складі «Залакерамія ЗТЕ», де 20 матчах у середньому за 34 хвилини мав статистику в 21,1 очка + 3,6 передачі + 3,3 підбирання + 1,4 перехоплення. Джонсон влучав 49,8% з гри та 75,3 % штрафних, також реалізуючи 41% дальніх спроб. Цікаво, що у «Залакерамії» Реджі був одноклубником зіркового новачка «Тернополя», чемпіона України-2011 у складі «Будівельника» Андрія Агафонова.

До «Залакерамії» Джонсон грав в угорському «Капошварі», клубі другого за престижністю іспанського дивізіону «Оренсе» та за шведський клуб KFUM.

Реджі Джонсон також свого часу провів чотири сезони в NCAA за «Маямі» та «Гемптон». В своєму випускному сезоні (2015/2016) нинішній новачок «Будівельника» в середньому набирав 18 очок + 3,6 підбирання + 4,0 передачі + 1,6 перехоплення за 36 хвилини у грі. З «Гемптоном» Джонсон двічі грав у рамках Березневого Шаленства (March Madness).

Також «Будівельник» уклав контракт із першим українцем – 29-річним Романом Козловим, останнім клубом якого були «Харківські Соколи». Узимку Роман представляв «Соколів» на конкурсі триочкових Матчу зірок Суперліги у Києві.

Вітальна листівка для Романа Козлова

Планується, що дебютний після відродження поєдинок у рамках Суперліги очолюваний Леонідом Яйлом «Будівельник» проведе 16 жовтня у київському Палаці спорту проти «Дніпра».

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