Коханий освідчився захисниці «Азовсталі» на стадіоні перед футбольним матчем

Медикиня Еліна Мединіна на пропозицію руки і серця відповіла «Так»

Поєдинок Української Прем’єр-ліги між «Шахтарем» та «Металістом 1925» розпочався із романтичної події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tribuna.com.

Перед грою на «Арені Львів» символічний перший удар виконала бойова медикиня Еліна Мединіна. Із початком повномасштабного вторгнення Росії вона очолила медичну службу Донецького прикордонного загону та виконувала бойові медичні завдання у складі Маріупольського гарнізону. Під час оборони Маріуполя Мединіна рятувала життя поранених українських захисників на території «Азовсталі», а згодом пережила російський полон.

Після повернення на рідну землю вона продовжила службу та допомагає українським військовим.

Перед матчем коханий Еліни, з яким вони разом пережили оборону Маріуполя, перебування на «Азовсталі» та полон, зробив їй пропозицію руки та серця. Дівчина відповіла «Так».

Пару гучними оплесками підтримали футбольні вболівальники.

Як відомо, «Шахтар» обіграв «Металіст 1925» у заключному матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на «Арені Львів» завершився з рахунком 1:0.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.