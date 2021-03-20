«Баварія» в меншості розтрощила «Штутгарт» завдяки хет-трику Левандовського

Чемпіон Німеччини майже весь матч мав у складі на одного гравця менше

Злий жарт зіграло зі «Штутгартом» вилучення на початку зустрічі з «Баварією» півзахисника господарів Альфонсо Девіса. Захисник отримав пряму червону картку вже на 12-й хвилині, але вже за 5 хвили рахунок було відкрито. Нападник «Баварії» Роберт Левандовський вразив ворота з передачі Сержа Гнабрі. Ще через хвилину поляк оформив дубль, асист на рахунку Томаса Мюллера. А на 39-й хвилині Левандовський зробив хет-трик. Ще один м’яч між першим і другим голом Роберта провів Серж Гнабрі.

З інших результатів 26 туру Бундесліги відзначимо нічию дортмундської «Боруссії» в гостьовій грі з «Кельном» (2:2). Причому «джмелі» втікли від поразки на останній хвилині зустрічі. Заслуговує на увагу перемога «Вольфсбурга» в Бремені над «Вердером» (1:2), та розгром «Айнтрахтом» берлінського «Уніона» (5:2.

«Баварія» в 26 матчах набрала 61 очко. «Лейпциг», який учора на віїзді обіграм «Армінію» (0:1) має в активі 57 очок. Далі: «Вольфсбург» – 51, «Айнтрахт» – 47, «Боруссія» Д – 43, «Байєр» - 40, «Уніон» – 38, «Штутгарт» – 36…