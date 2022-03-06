Спортсменам із РФ та Білорусі заборонена участь у Всесвітніх іграх-2022

Також на змагання не пустять офіційних представників цих країн

Атлетів відсторонили через вторгнення їхніх держав в Україну

Спортсменів Росії та Білорусі відсторонили від участі у Всесвітніх іграх-2022. Про це повідомила пресслужба змагань.

Рада директорів Організаційного комітету Всесвітніх ігор-2022 повідомила, що відсторонила Росію та Білорусь від участі у турнірі. Ця заборона також стосується й офіційних осіб із цих двох країн.

В офіційній заяві оргкомітету йдеться, що «це рішення відповідає рекомендаціям Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету».

Раніше МОК рекомендував відсторонити російських і білоруських спортсменів від змагань на міжнародному рівні.

Цьогоріч Всесвітні ігри мають відбутися з 7 до 17 липня в місті Бірмінгем, штат Алабама, США.

Всесвітні ігри – міжнародні змагання, що є аналогом Олімпійських ігор. Вони проходять раз на чотири роки. У програмі Ігор є тільки неолімпійські види спорту. Попри це, Всесвітні ігри також проходять під патронатом МОК.

Нагадаємо, Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань.

Також спортсменів Росії та Білорусі відсторонили від міжнародних змагань із фігурного катання.

Крім того, ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби від усіх змагань.

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