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Захисники України на фронті знищили титулованого російського самбіста

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Захисники України на фронті знищили титулованого російського самбіста
Окупант Марочкін був знищений ЗСУ 8 липня 2026 року

26-річний Марочкін був дворазовим переможцем спартакіади вищих навчальних закладів міноборони РФ з самбо

Сили оборони ліквідували російського окупанта Івана Марочкіна. Про це повідомляє «Главком».

26-річний Марочкін займався самбо. Він був дворазовим переможцем спартакіади вищих навчальних закладів міноброни РФ, срібним призером чемпіонату Збройних сил РФ, чемпіоном Центрального військового округу РФ та багаторазовим чемпіоном спартакіади Інженерних військ Росії.

Служив командиром взводу в інженерно-рятувальному батальйоні.

Окупант Марочкін був знищений ЗСУ 8 липня 2026 року.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: окупанти смерть війна самбо

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