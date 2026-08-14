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Легенди «Динамо» прокоментували результат матчу з «Карабахом» у Лізі конференцій

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Легенди «Динамо» прокоментували результат матчу з «Карабахом» у Лізі конференцій
Олександр Алієв та Артем Мілевський є одним з найепатажніших футболістів в історії київського клубу
фото: соціальні мережі Олександра Алієва

Олександр Алієв, Артем Мілевський і Євген Хачеріді по-різному висловилися про гру з азербайджанською командою

Колишні футболісти київського «Динамо» у неформальній обстановці переглянули матч свого клубу проти азербайджанського «Карабаха», який завершився поразкою 2:0 та вильотом з єврокубків, та поділилися своїми думками щодо поєдинку. Про це повідомляє «Главком».

В одному з львівських закладів відбувся символічний спільний перегляд футбольного матчу, який зібрав чимало відомих гостей. Серед присутніх можна було помітити колишніх футболістів збірної України та київського «Динамо» Олександра Алієва, Артема Мілевського і Євгена Хачеріді.

Після завершення гри експартнери по команді по-різному оцінили побачене. Мілевський залишився переконаним, що його ексклуб мав виглядати краще на футбольному полі. «Ми грали краще», – коротко прокоментував матч колишній півзахисник.

Натомість Хачеріді ж дав більш стриману оцінку побаченому та звернув увагу на те, чого, на його думку, не вистачило команді. «Все по справі. Не вистачило характеру та агресії», – зазначив ексзахисник. Хотів побачити більше й інший ексдинамівець Олександр Алієв. 

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Допис, поширений IGNIS Media FC (@ignis.fc)

Поява Алієва та Хачеріді разом викликала особливу реакцію серед уболівальників, які згадали період їхніх виступів за київське «Динамо».

У коментарях під відео шанувальники футболу відзначали часи, коли обидва гравці виходили на поле у складі столичного клубу. «Ви грали краще, хлопці», «Ви легенди» – такі коментарі залишали користувачі під публікацією.

Нагадаємо, що головний тренер «Динамо» Ігор Костюк відповів на запитання представників ЗМІ після матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій на виїзді проти «Карабаха», який завершився перемогою азербайджанців з рахунком 2:0.

Теги: тренер Ігор Костюк ФК «Динамо» Олександр Алієв Євген Хачеріді

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