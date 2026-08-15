У 2024 році Дорощук виборов «бронзу», а тепер став срібним призером континентальної першості.

У британському Бірмінгемі триває континентальна першість з легкої атлетики

Стрибун у висоту Олег Дорощук здобув срібло Чемпіонату Європи з легкої атлетики. Про це повідомляє Главком з посиланням на НОК України.

У британському Бірмінгемі триває континентальна першість з легкої атлетики, де український стрибун у висоту Олег Дорощук став другим з результатом 2,30 м.

Українець розпочав виступ із позначки 2,18 м, яку подолав із першої спроби. Так само безпомилково Олег взяв висоти 2,23 м, 2,27 м та 2,30 м.

На позначці 2,30 м боротьбу продовжували лише троє спортсменів. Італієць Маттео Сіолі не зміг подолати цю планку через ушкодження, тоді як чинний чемпіон Європи Джанмарко Тамбері взяв її з другої спроби.

Вирішальною стала висота 2,32 м. І Олег, і Джанмарко не впоралися з першої спроби, однак італієць із другої взяв планку, тоді як українець не зміг підкорити цю висоту. У підсумку Джанмарко здобув «золото» з результатом 2,32 м, а Олег завершив змагання другим – 2,30 м.

Для Олега Дорощука це друга поспіль медаль чемпіонатів Європи. У 2024 році українець виборов «бронзу», а тепер став срібним призером континентальної першості.

Для збірної України це друга медаль на чемпіонаті Європи-2026. Раніше бронзову нагороду у метанні молота здобув Михайло Кохан.

Чемпіонат Європи у Бірмінгемі став кульмінацією одного з найкращих сезонів у кар'єрі Михайла Кохана. Українець протягом року демонстрував стабільно високі результати, а головною вершиною став особистий рекорд у 82,38 м. Цей результат Кохан показав на змаганнях у США та вперше у кар'єрі подолав позначку 82 метрів. Окрім особистого рекорду, ще три його результати цього сезону входять до десятки найкращих у кар'єрі українця.

Такі показники дозволили Кохану підійти до Чемпіонату Європи серед лідерів світового метання молота. Перед стартом фіналу українець посідав третє місце у світовому рейтингу, що підкреслювало його статус одного з головних претендентів на медаль.