Беринчик у кров розбив обличчя Лобову в поєдинку на голих кулаках

Наш боксер досить легко переміг ірландця російського походження

Український боксер Денис Беринчик переміг ірландця Артема Лобова у поєдинку на голих кулаках.

Бій був достроково зупинений після 4-го раунду через відмову Артема Лобова від продовження поєдинку. У ірландця все обличчя було в крові, і російський молот вирішив не виходити на останній раунд.

«Дякую всім, що тут зібралися. Вітаю опонента Артема Лобова. Дякую, що погодився битися з непереможеним боксером. Супернику респект. Дебют вдався. На кулаках битися сподобалося. Думаю, що це не кінець, а тільки початок. Хочу подякувати своїй команді та всім, хто мені допоміг» – сказав після поєдинку Беринчик.

Тим часом Білодід розповіла, чому розридалася після «бронзового» фіналу. Українка виборола "бронзу" на Іграх і підняла країну до топ-20 найуспішніших на Олімпіаді.

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