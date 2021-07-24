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    Беринчик у кров розбив обличчя Лобову в поєдинку на голих кулаках

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    Денис Беринчик вдало дебютував у боях на голих кулаках - Беринчик у кров розбив обличчя Лобову в поєдинку на голих кулаках
    Денис Беринчик вдало дебютував у боях на голих кулаках
    Фото з відкритих джерел

    Наш боксер досить легко переміг ірландця російського походження

    Український боксер Денис Беринчик переміг ірландця Артема Лобова у поєдинку на голих кулаках.

    Бій був достроково зупинений після 4-го раунду через відмову Артема Лобова від продовження поєдинку. У ірландця все обличчя було в крові, і російський молот вирішив не виходити на останній раунд.

    «Дякую всім, що тут зібралися. Вітаю опонента Артема Лобова. Дякую, що погодився битися з непереможеним боксером. Супернику респект. Дебют вдався. На кулаках битися сподобалося. Думаю, що це не кінець, а тільки початок. Хочу подякувати своїй команді та всім, хто мені допоміг» – сказав після поєдинку Беринчик.

    Тим часом Білодід розповіла, чому розридалася після «бронзового» фіналу. Українка виборола "бронзу" на Іграх і підняла країну до топ-20 найуспішніших на Олімпіаді.

    Усі результати першого дня Олімпіади.

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    Теги: бокс Денис Беринчик
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    Беринчик у кров розбив обличчя Лобову в поєдинку на голих кулаках