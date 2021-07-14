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    Усик на спір поголив голову і звернувся до Джошуа (фото)

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    Олександр Усик змінив імідж - Усик на спір поголив голову і звернувся до Джошуа (фото)
    Олександр Усик змінив імідж
    Фото з відкритих джерел

    Український боксер продовжує підготовку до поєдинку з чемпіоном світу

    Олександр Усик, який у вересні має провести поєдинок з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO Ентоні Джошуа, поспорив зі своїм спаринг-партнером. На кін поставили волоси. В дуелі на «камінь, ножиці, папір» Усик поступився і був змушений позбутися чуприни.

    «Я йду за тобою!» – підписав фото Олександр.

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    Бій Усик – Джошуа має пройти 25 вересня на стадіоні «Тоттенгема» в Лондоні.

    Раніше Стало відомо, скільки заробить Усик за бій з Джошуа.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Усик на спір поголив голову і звернувся до Джошуа (фото)