Усик на спір поголив голову і звернувся до Джошуа (фото)
Олександр Усик змінив імідж
Фото з відкритих джерел
Український боксер продовжує підготовку до поєдинку з чемпіоном світу
Олександр Усик, який у вересні має провести поєдинок з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO Ентоні Джошуа, поспорив зі своїм спаринг-партнером. На кін поставили волоси. В дуелі на «камінь, ножиці, папір» Усик поступився і був змушений позбутися чуприни.
«Я йду за тобою!» – підписав фото Олександр.
Бій Усик – Джошуа має пройти 25 вересня на стадіоні «Тоттенгема» в Лондоні.
Раніше Стало відомо, скільки заробить Усик за бій з Джошуа.
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