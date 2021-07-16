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    Ф’юрі підтвердив нову дату поєдинку з Вайлдером

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    Ф'юрі та Вайлдер зустрінуться 9 жовтня - Ф’юрі підтвердив нову дату поєдинку з Вайлдером
    Ф'юрі та Вайлдер зустрінуться 9 жовтня
    Фото з відкритих джерел

    Третій бій-реванш за титул чемпіона WBC у надважкій ваговій категорії пройде в жовтні

    Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі підтвердив, що третій його бій з Діонтеєм Вайлдером відбудеться 9 жовтня. Поєдинок, нагадаємо, був запланований на 24 липня, проте Тайсон підхопив коронавірус і його попросили залишити США.

    Між тим, з’явилися розмови, що жодної хвороби у чемпіона немає. А бій перенесли через низький продаж квитків. Такої думки дотримується промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн.

    В грудні 2018 року бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер завершився внічию. В лютому 2020-го британець нокаутував американця і відібрав у того пояс WBC в суперважкій вазі.

    Олександр Усик, який досі очікує на підписання контракту на бій з Ентоні Джошуа, на спір поголив голову.

    Тим часом збірна України втратила ще одну претендентку на нагороду Олімпіади.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Діонтей Вайлдер
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    Ф’юрі підтвердив нову дату поєдинку з Вайлдером