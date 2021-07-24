Усі результати першого дня Олімпіади
Збірня України задовольнилася однією нагородою в змагання дзюдоїсток
Сьогодні, 24 липня, на літній Олімпіаді-2020 на Токіо пройшов перший медальний день – всього розіграли 11 комплектів нагород.
Олімпійські ігри в Токіо, 24 липня, медалі дня
Стрільба
10 м, пневматична гвинтівка, жінки
1. Ян Цянь (Китай)
2. Анастасія Галашина (ОКР)
3. Ніна Крістен (Швейцарія)
10 м, пневматичний пістолет, чоловіки
1. Джавад Форугі (Іран)
2. Дамір Мікец (Сербія)
3. Пан Вей (Китай)
Важка атлетика, до 49 кг, жінки
1. Хоу Чжихуей (Китай)
2. Саікхом Мірабал Чану (Індія)
3. Айса Вінд кантиком (Індонезія)
Стрільба з лука, змішані команди
1. Південна Корея
2. Нідерланди
3. Мексика
Велошосе, чоловіки, групова гонка
1. Річард Карапас (Еквадор)
2. Воут ван Арт (Бельгія)
3. Тадей Погачар (Словенія)
Дзюдо, до 48 кг, жінки
1. Дистрия Краснікі (Косово)
2. Фуна Тонако (Японія)
3. Дарина Білодід (Україна)
3. Уранцецег Мунхбатін (Монголія)
До 60 кг, чоловіки
1. Наохіса Такато (Японія)
2. Ян Юнвей (Китайський Тайбей)
3. Елдос Кошторісу (Казахстан)
3. Лука Мхеїдзе (Франція)
Фехтування, шпага, жінки
1. Сунь Івен (Китай)
2. Ана Марія Попеску (Румунія)
3. Катріна Лехіс (Естонія)
Шабля, чоловіки
1. Арон Сіладьї (Угорщина)
2. Луїджі Самеле (Італія)
3. Кім Чжон Хван (Південна Корея)
Ттхеквондо, до 49 кг, жінки
1. Паніпак Вонгпаттанакіт (Таїланд)
2. Адріана Сересо Іглесіас (Іспанія)
3. Тіяна Богданович (Сербія)
3. Рукіе Їлдирим (Туреччина)
До 58 кг, чоловіки
1. Віто Делль'Акуіла (Італія)
2. Мохамед Халіл Жандубі (Туніс)
3. Михайло Артамонов (ОКР)
3. Юн Джан (Південна Корея)
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