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    «Чорноморець» повернувся до Прем’єр-ліги

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    Одеський клуб два сезони провів у першій лізі - «Чорноморець» повернувся до Прем’єр-ліги
    Одеський клуб два сезони провів у першій лізі
    Фото ФК Чорноморець

    Одеська команда за два тури до фінішу стала недосяжною для конкурентів

    Другою командою, яка наступного сезону зіграє в Прем’єр-лізі, став одеській «Чорноморець». В 28 турі першості України серед команд першої ліги «моряки» здолали одного з конкурентів на підвищення в класі «Металіст 1925» і стали недосяжними для конкурентів. Єдиний м’яч на початку зустрічі ударом з пенальті забив нападник гостей Ілля Путря.

    Харків’яни на правах господарів володіли ініціативою, проте свої нагоди не використали. Поразка стала першою для них з листопада минулого року. Вони йдуть третіми в турнірній таблиці, на два очка випереджаючи «Агробізнес» та на чотири – «Миколаїв», у якого є гра в запасі.

    В першій лізі залишилося провести два тури. Раніше до вищої ліги повернувся рівненський «Верес».

    Цього сезону в класі підвищаться три команди.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець
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    «Чорноморець» повернувся до Прем’єр-ліги