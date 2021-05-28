«Чорноморець» повернувся до Прем’єр-ліги

Одеська команда за два тури до фінішу стала недосяжною для конкурентів

Другою командою, яка наступного сезону зіграє в Прем’єр-лізі, став одеській «Чорноморець». В 28 турі першості України серед команд першої ліги «моряки» здолали одного з конкурентів на підвищення в класі «Металіст 1925» і стали недосяжними для конкурентів. Єдиний м’яч на початку зустрічі ударом з пенальті забив нападник гостей Ілля Путря.

Харків’яни на правах господарів володіли ініціативою, проте свої нагоди не використали. Поразка стала першою для них з листопада минулого року. Вони йдуть третіми в турнірній таблиці, на два очка випереджаючи «Агробізнес» та на чотири – «Миколаїв», у якого є гра в запасі.

В першій лізі залишилося провести два тури. Раніше до вищої ліги повернувся рівненський «Верес».

Цього сезону в класі підвищаться три команди.