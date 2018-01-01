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    Біатлоністка Варвинець визнана найкращою спортсменкою січня в Україні

    Для Ірини це друге високе визнання Національного олімпійського комітету України
    За підсумками спортивного січня біатлоністку Ірину Варвинець визнано найкращою спортсменкою місяця в Україні. Особистого наставника спортсменки Миколу Зоца та старшого тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця названо найкращими тренерами січня, повідомляє прес-служба НОК України. Напередодні найважливішого старту чотириріччя
    • Сьогодні, 12:40
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    Ірина Варвинець. Фото: ФБУ
    Ірина Варвинець. Фото: ФБУ

    Для Ірини це друге високе визнання Національного олімпійського комітету України

    За підсумками спортивного січня біатлоністку Ірину Варвинець визнано найкращою спортсменкою місяця в Україні.

    Особистого наставника спортсменки Миколу Зоца та старшого тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця названо найкращими тренерами січня, повідомляє прес-служба НОК України.

    Напередодні найважливішого старту чотириріччя – ХХІІІ зимових Олімпійських ігор-2018 в південнокорейському Пхьончхані талановита спортсменка продемонструвала чудові результати на чемпіонаті Європи, що відбувся в італійському Ріднау.

    На престижному європейському форумі Ірина двічі підіймалася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани.

    Спочатку вона святкувала перемогу у спринтерській гонці, а потім разом з колегами по команді – Юлією Журавок, Артемом Примою та Дмитром Підручним – у змішаній естафеті.

    Ще одну нагороду Ірина Варвинець здобула у гонці переслідування, де стала володаркою звання віце-чемпіонки Європи.

    Зазначимо, що для Ірини це друге високе визнання Національного олімпійського комітету України.

    Вперше вона була визнана найкращою спортсменкою України в лютому 2015 року.

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