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    Біатлонний мас-старт: Валя Семеренко доїхала у топ-10

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    Валя Семеренко покращила стартові позиції - Біатлонний мас-старт: Валя Семеренко доїхала у топ-10
    Валя Семеренко покращила стартові позиції

    Дива не сталося, але Валя Семеренко намагалася

    У неділю, 8 березня, в чеському Нове-Мєсто на 7 етапі Кубка світу з біатлону за пустих трибун пройшов жіночий мас-старт.

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    Честь України захищала самотня Валя Семеренко, що стартувала 26-ою (з 30 спортсменок).

    Після неочікуваних для керівництва національної збірної суботніх успіхів ситуація стабілізувалась - українка здивувала на старті, але провал на другій стрільбі коштував їй нагороди.

    На першій стрільбі українка відпрацювала чисто у увірвалася у топ-5. Лідерою ж була зіркова італійка Доротея Вірер.

    На другій стрільбі лідер змінився - Вірер пішла на штрафне коло, а Валя - одразу на два, що означало вибуття з боротьби за медалі. Українка стала 15-ю. Лідерство ж захопила норвежка Екхофф.

    Скандінавка була бездоганна на третьому вогневому рубежі й почала нарощувати відрив від переслідувачів. Валя на третій стрільбі дала 5 з 5 й стала десятою з відставанням 55 секунд від лідерки.

    В останній стрільбі Екхофф припустилася однєї помилки, але цим подарунком ніхто не скористався. Семеренко покращила свої позиції (4 з 5) та стала сьомою, але за медалі вже не змагалася. Їх розіграли більш швидкісні спортсменки. Фінка Кайса Макаряйнен і канадійка Ландер відсунули українку на 9 місце, далі відступати було вже нема куді - позаду росіянка Кукліна.

    На подіумі - норвежка Екхофф, друга - Ханна Еберг, Пройсс - третя.

    Мас-старт. Жінки
    1. Тіріл Екхофф, Норвегія (0+0+0+1) 34:00,8
    2. Ханна Еберг, Швеція (1+0+0+0) +25,3
    3. Франціска Пройсс, Німеччина (1+0+0+0) +32,4
    ...
    9. Валя Семеренко, Україна (0+2+0+1) +1:14,8

    біатлон Валентина Семеренко Доротея Вірер
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