Бринзак: Хотів би, щоб сезон якомога швидше закінчився



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ролі глядача за 2 млн доларів

Програмне інтерв’ю очільника українськго біатлону пана Бринзака

Голова профільної федерації Володимир Бринзак в інтерв’ю UA:БІАТЛОН фактично визнав, що виступ на Євро-2020 був головним завданням збірної, а на решту стартів немає жодних ілюзій.

«У команди було завдання – здобути якнайбільше нагород. Чемпіонат світу й європейська першість – офіційні змагання, де ми повинні брати участь. За їхніми підсумками оцінюється робота та виділяється фінансування. Після чемпіонату світу наші біатлоністи були трохи втомлені, під навантаженнями. Тому коли вони добре виступили в перші два дні в Раубичах – ми дали лідерам відпочити перед етапом Кубка світу в Нове Мєсто (Чехія). Торік у нас була тільки срібна медаль, а цього сезону їх чотири, в тому числі й золота нагорода. Все було чудово. Ми показали, що в Україні біатлон на непоганому рівні, а не так, як про це всі пишуть. Збірні Чехії, Росії, Білорусі, Литви, Естонії та інші виставили також не найслабші склади. Стартували чемпіони та призери як Олімпіади, так і світових першостей, була конкуренція за медалі. Звичайно, не така, як в Антгольці, але, щоб завоювати медаль, потрібно було добре працювати. Сталося так, як і планували», - вихваляє команду голова Федерації.

А далі Володимир Бринзак розповів про амбітні плани на кінець сезону: «Я б хотів, щоб сезон скоріше закінчився. Накопичується втома, бушує коронавірус, відсутній сніг, через що переносять змагання, – це все складно для спортсменів. Але це – спорт, їхня робота. Намагатимемося зберегти потенціал і здоров'я наших біатлоністів, чергуватимемо їхню участь в гонках. Як такого завдання немає. За можливості – зберегти квоту на наступний сезон, щоб побільше спортсменів могли виступати та готуватися до Олімпіади. Завдання повернути максимальну квоту не ставимо, оскільки не хочемо виснажувати наших біатлоністів й ризикувати їхнім здоров’ям».

Нагадаємо, що півсезону Бринзак говорив, що збірна форсує форму до Мундіалю - у підсумку його було провалено - команда виграла одну медаль, а всі здобутки прийшлись на другорядне Євро. Нині ж виявляється, що на останні три етапи Кубку світу й завдань-то особливих нема. Це попри те, що біатлон в Україні фінансується чи не найкраще з усіх видів спорту. Хочеться нагадати пану уряднику, що державне фінансування - це привілей, а велике фінансування (мова про 2 млн доларів на рік) - ще й обов’язок давати результат.